اليوم السابع
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النائب البطريركي للكاثوليك يجتمع بكهنة إسكندرية للتشاور حول الكنيسة وكورونا

الجمعة، 05 يونيو 2020 01:21 م
النائب البطريركي للكاثوليك يجتمع بكهنة إسكندرية للتشاور حول الكنيسة وكورونا الانبا باخوم
سارة علام

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اجتمع الانبا باخوم النائب البطريركى لشئون الايبارشية البطريركية، مع مجمع الآباء الكهنة بالإسكندرية إذ يشرف النائب البطريركي على كنائس القاهرة والإسكندرية ضمن نطاق عمله.

جرى الاجتماع في دير سيدة البشارة بكنج مريوط بالإسكندرية و تم التشاور حول الأوضاع فى الكنيسة في مواجهة الظروف الحالية التى رتبها وباء كورونا.

كما ناقش الاجتماع كافة الإجراءات الاحترازية والخطة التى وضعتها الكنيسة في حال ما إذا تم فتح الكنائس، وشهد اللقاء الأب  كيرلس تامر، رئيس الدير، فى حضور كلاً من الأب القمص أنطونيوس غطاس والأب القمص بيشوى فوزى

ولفيف من الكهنة

مرض كوفيد-19 هو مرض معد يسببه فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً، ولم يكن هناك أى علم بوجود هذا الفيروس وهذا المرض المستجدين قبل تفشيه فى مدينة يوهان الصينية فى الأول من ديسمبر 2019.

 

تتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً لمرض كوفيد-19 في الحمى والإرهاق والسعال الجاف. وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع، أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال. وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ تدريجياً. ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرض. ويتعافى معظم الأشخاص (نحو 80%) من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص. وتشتد حدة المرض لدى شخص واحد تقريباً من كل 6 أشخاص يصابون بعدوى كوفيد-19 حيث يعانون من صعوبة التنفس. وتزداد احتمالات إصابة المسنين والأشخاص المصابين بمشكلات طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السكري، بأمراض وخيمة. وقد توفى نحو 2% من الأشخاص الذين أُصيبوا بالمرض. وينبغى للأشخاص الذين يعانون من الحمى والسعال وصعوبة التنفس التماس الرعاية الطبية.

 


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