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الأوقاف: صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر فقط.. ولم نحدد موعد فتح المساجد

الجمعة، 05 يونيو 2020 06:00 ص
الأوقاف: صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر فقط.. ولم نحدد موعد فتح المساجد الجامع الآزهر
كتب على عبد الرحمن

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أكدت وزارة الأوقاف، أنه سيتم نقل صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر الشريف بعدد محدود من العاملين بالمسجد والعاملين بالأزهر الشريف، مع الالتزام بالضوابط التى تم بها نقل صلاة الجمعة الماضية من مسجد السيدة نفيسة.
 
وأوضحت الوزارة فى تصريحات صحفية أنه سيتم نقل صلاة الجمعة المقبل الموافق 12 يونيو من مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه بعدد محدود نحو 20 من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف.
 
وكانت الوزارة أكدت أنها لم تدل بأى معلومات ولن تدلى بأى معلومات حول تحديد موعد عودة العمل بالمساجد سواء الجمع أو الجماعات، وأن الأمر سيتم اتخاذ القرار فيه كما أعلن بيان مجلس الوزراء فى اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء والتى ستجتمع الأسبوع المقبل، وأن الوزارة ملتزمة تمام الالتزام بما يصدر عن هذه اللجنة برئاسة معالى رئيس مجلس الوزراء .
 
وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرضت في اجتماعها مساء الأربعاء الماضى، مقترحات عدد من الوزارات للاستئناف التدريجي للأنشطة في الجهات التابعة لها، وكذا ضوابط العودة التدريجية لإقامة الشعائر الدينية بدور العبادة، وحضر الاجتماع وزراء: الدفاع والإنتاج الحربي، الأوقاف،، السياحة والآثار، التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، المالية، التنمية المحلية، الداخلية، الصحة والسكان، الشباب والرياضة،  الدولة للإعلام، والطيران المدني، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس هيئة الشراء الموحد.
 
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء:"في ضوء متابعة المستجدات، سيتم خلال الاجتماع المقبل للجنة الإعلان عن الخطة التدريجية لعودة الأنشطة المقترحة، مع التأكيد على التزام المواطنين بإجراءات التعايش مع فيروس "كورونا" وما تتضمنه من ضوابط احترازية".
 
 

 


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