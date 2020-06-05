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الأوقاف تحذر الأئمة: صفحة فيس بوك مثل المنبر والخروج على القيم يعرضك للمساءلة

الجمعة، 05 يونيو 2020 12:16 م
الأوقاف تحذر الأئمة: صفحة فيس بوك مثل المنبر والخروج على القيم يعرضك للمساءلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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وجه القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، جميع الأئمة وخطباء المكافأة والعاملين بالأوقاف بضرورة تقدير مدى نبل الأمانة التى يتحملونها والعمل الذى يقومون به فى خدمة دينهم ووطنهم، مما يتطلب من جميع العاملين بالأوقاف أن يكون كل واحد منهم صورة مشرفة علمًا وخلقًا ووطنية وأن يكون قدوة بين الناس فى جميع تصرفاته .

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم، على أن صفحة الإمام أو خطيب المكافأة بمثابة منبره، وأن ما يكتبه أو ينشره على صفحته من أراء هو بمثابة ما يقوله على منبره، فالإنسان الطبيعى فضلًا عن كونه قدوة لا يمكن أن يكون له وجهان وجه فى الحياة العامة وآخر على مواقع التواصل، كما تؤكد على جميع العاملين بها بأن أى خروج على القيم المجتمعية أو الآداب العامة للمجتمع على صفحات التواصل سيكون موضع مساءلة، نظرًا لخصوصية طبيعة عمل الوزارة سواء أكان المنتسب إليها إمامًا أم إداريًا أم فنيًا أم عاملا .

وناشدت الوزارة الجميع تحرى أقصى درجات الحيطة والدقة فيما ينشرون أو يشاركون أو يشيرون على صفحاتهم أو ما يعلقون به على صفحات الآخرين أو منشوراتهم، إذ تعد الوزارة أى خروج على الفكر الوسطى المستنير أو القيم والآداب العامة للمجتمع أو أى تشهير بالآخرين خطًا أحمر تتعامل معه بمنتهى الحسم.

واختمت الوزارة بيانها قائلة: "الوزارة عن ثقتها الكاملة فى وسطية وأخلاق وقيم أئمتها وجميع العاملين بها، و تؤكد أن تعاملها بمنتهى الحسم مع الأخطاء والحالات الفردية إنما هو من أجل الحفاظ على الصورة البيضاء النقية المشرفة لعموم الأئمة والخطباء وجميع العاملين بالأوقاف من أبنائها الوطنيين الشرفاء الذين هم فى الصفوف الأولى من خدمة دينهم ووطنهم إلى جانب قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية وكل وطنى شريف يخدم وطننا العزيز بأمانة ومسئولية وشرف.

وفى سياق متصل، أعلنت الوزارة عن أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر وقف الشيخ ربيع محمد محمود حسنين مدير إدارة الزاوية الحمراء بمديرية أوقاف القاهرة لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، وذلك لتقصيره وإهماله الشديد فى مهام عمله.

كما قالت الوزارة إنه بناء على موافقة القطاع الدينى بالوزارة ألغت مديرية أوقاف البحر الأحمر تصريح خطابة حسن مسعد مختار خطيب مكافأة بإدارة أوقاف الغردقة، مديرية أوقاف البحر الأحمر مع التنبيه على جميع العاملين بالمديرية بعدم تمكينه من صعود المنبر أو إمامة المصلين أو أى عمل دعوى ، نظرًا لمخالفته توجيهات المديرية والوزارة ونشره على صفحته ما لا يتسق مع طبيعة العمل الدعوى وصعود المنبر .

 


الأوقاف

وزير الأوقاف

أئمة المساجد

محمد مختار جمعة

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