إصابة مدير مستشفى الإبراهيمية في الشرقية بفيروس كورونا

وكان قسم العزل في مستشفي الابراهيمية، تحت إشراف الطبيب المصاب، نسب شفاء عالية آخرها أمس الخميس 7 حالات ، كما نجح في كسب دعم المجتمع المدني للمستشفى وتوفير أجهزة ومستلزمات طبية لرفع الخدمة الطبية .

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة ، على شفاء 23 حالة شفاء جديدة بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، من مستشفيات العزل بالمحافظة، حيث تم خروج 13 حالة من مستشفي العزل بفاقوس، و 6حالات من مستشفي الصدر بالزقازيق، وحالتين من مستشفي العزل بالزقازيق، وللمرة الأولي خروج أول حالتين شفاء من مستشفي حميات فاقوس، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلي 159 حالة بالمحافظة حتي الآن منهم 106 حالة بعزل الزقازيق، 13 حالات بالصدر، 22بعزل فاقوس، 3 بحميات الزقازيق، 6 بمستشفي كفر صقر، 7بمستشفي الإبراهيمية المركزي، 2 بحميات فاقوس.

وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلي سلبية، وذلك بعد إجراء المسحة الثالثة لهم، وبعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم بإستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد علي إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.