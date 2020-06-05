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أوقاف الغربية تفحص شكوى تتهم إمام بهدم جدار مقرأة مسجد لتوسعة غرفته بالمحلة

الجمعة، 05 يونيو 2020 08:56 م
أوقاف الغربية تفحص شكوى تتهم إمام بهدم جدار مقرأة مسجد لتوسعة غرفته بالمحلة وزارة الأوقاف
الغربية عادل ضرة

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فتحت مديرية الأوقاف بالغربية برئاسة الشيخ السيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف تحقيقات موسعة حول واقعة قيام إمام مسجد المتولى بقرية صفط تراب مركز المحلة، بعد قيامه بهدم جدار غرفة المجاورة لغرفته بالمسجد بغرض توسعة الغرفة.

كانت مديرية الأوقاف بالغربية قد تلقت شكاوى من أهالى قرية صفط تراب مركز المحلة بقيام أمام مسجد المتولى بالقرية بهدم جدار غرفة المقرأة الملاصقة لغرفته بالمسجد بقصد توسعتها، رغم قرار وزير الأوقاف بغلق المساجد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقام إمام المسجد بإحضار عمال وهدم الجدار بالمخالفة للقانون دون الحصول على موافقة من المديرية وعلى الفور انتقلت لجنه من الأوقاف للمسجد وفتح تحقيق عاجل فى الواقعة.

وكشف مصدر مسئول بمديرية الأوقاف أن إمام المسجد ادعى أن الغرفة التى قام بهدم جدارها كانت تستغل فى تدخين السجائر والنوم وهو ما دفعه لهدم الجدار الخاص بها، وتسأل المصدر حول هذا الادعاء عن تواجد أمام المسجد والعامل وقت حدوث ذلك ولماذا لم يقوموا بالإبلاغ عنها، وأضاف المصدر أنه حال ثبوت عكس ادعائه سيتم اتخاذ قرارات صارمة حياله.

 


اخبار عاجله

وكيل أوقاف الغربية

المحلة

قرية صفط تراب مركز المحلة

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