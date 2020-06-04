FDA توافق على استخدام الطوارئ لاختبار يكشف عن الحالات الخطيرة لكورونا

كتبت هند عادل

حصلت شركة الأدوية روش على ترخيص استخدام الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA لإجراء اختبار Elecsys IL-6 للمساعدة فى تحديد الاستجابة الالتهابية الشديدة لدى المرضى الذين يعانون من الإصابة المؤكدة لفيروس كورونا.

ووفقا لوكاله "رويترز" قالت شركة روش إنه يمكن استخدام الاختبار للمساعدة فى تحديد مرضى كوفيد 19، الذين قد يكونون معرضين لخطر كبير للوضع على أجهزة التنفس الصناعى ومساعدة الأطباء على اتخاذ قرار مبكر بشأن ما إذا كانت التهوية مطلوبة لحالتهم.

من جانب آخر تقوم روش باختبار دواء Actemra الخاص بالتهاب المفاصل لدى مرضى الالتهاب الرئوي المرتبط بالإصابة بكورونا والانضمام إلى شركات الأدوية الأخرى التي تسعى إلى إعادة استخدام الأدوية الموجودة لمكافحة الوباء.

وتخطط أيضًا لاختبار ما إذا كان مزج عقار مكافحة الالتهاب Actemra مع علاج مضاد للفيروسات ريمديسفير التابع لشركة جلعاد يعمل بشكل أفضل ضد الالتهاب الرئوى الناتج عن كوورنا عن استخدام ريمديسفير لوحده.

ويتم استخدام Actemra و remdesivirبشكل منفصل فى بعض البيئات والتجارب السريرية، مع استخدام الدواء السابق لمعالجة التفاعلات المناعية الضخمة التى تحدث أحيانًا فى المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد ويهدف الأخير إلى التدخل فى التكاثر الفيروسي.

وتأمل شركة روش من خلال الجمع بين الاثنين في دراسة عالمية لـ450 مريضًا تم إدخالهم إلى المستشفى في جميع أنحاء العالم في النجاح في علاج مصابى كورونا، وقال ليفي جارواي كبير الأطباء في روش في بيان "بناء على فهمنا الحالى، نعتقد أن الجمع بين مضاد للفيروسات وجهاز مناعة من الممكن أن يكون نهجًا فعالًا لعلاج المرضى الذين يعانون من أمراض شديدة".

"ريمديسفير" هو دواء إيبولا أعيد تطبيقه ضد فيروس كورونا الجديد ولفت الكثير من الاهتمام بعد أن أظهرت دراسة أجريت على 397 مريضًا أنها ساعدت فى تقليل وقت الشفاء لدى بعض المرضى واقترحت أنها ساعدت فى إبقاء الناس على قيد الحياة.

وتدرس روش أيضًا Actemra الذى تم تطويره لعلاج التهاب المفاصل لكنه يستخدم أيضًا للتحكم في ردود الفعل المناعية في بعض مرضى السرطان، كعلاج وحيد في تجربة منفصلة لـ 450 مريضًا بسبب التسجيل الكامل قريبًا وتحقيق نتائج في وقت لاحق من هذا العام.