اليوم السابع
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الجمع بين دوائين للإيبولا والتهاب المفاصل فى تجربة جديدة على مرضى كورونا

الخميس، 28 مايو 2020 12:54 م
الجمع بين دوائين للإيبولا والتهاب المفاصل فى تجربة جديدة على مرضى كورونا ريمديسفير
كتبت هند عادل

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أعلنت شركة صناعة الأدوية السويسرية روش، اليوم الخميس، أنها تعتزم اختبار ما إذا كان مزج دوائها المضاد لالتهاب المفاصل Actemra مع علاج مضاد للفيروسات "ريمديسفير" التابع لشركة جلعاد الأمريكية يعمل بشكل أفضل ضد فيروس كورونا ومعرفة مساعدة هذا المزيج فى علاج المضاعفات الخطيرة لكوفيد 19.

رويترز

ووفقا لتقرير لوكاله رويترز يتم استخدام Actemra و remdesivir بشكل منفصل فى بعض البيئات والتجارب السريرية، مع استخدام الدواء السابق لمعالجة التفاعلات المناعية الضخمة التى تحدث أحيانًا فى المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد ويهدف الأخير إلى التدخل فى التكاثر الفيروسي.

وتأمل شركة روش من خلال الجمع بين الاثنين في دراسة عالمية لـ 450 مريضًا تم إدخالهم إلى المستشفى في جميع أنحاء العالم في النجاح في علاج مصابى كورونا، وقال ليفي جارواي كبير الأطباء في روش في بيان "بناء على فهمنا الحالى، نعتقد أن الجمع بين مضاد للفيروسات وجهاز مناعة من الممكن أن يكون نهجًا فعالًا لعلاج المرضى الذين يعانون من أمراض شديدة".

"ريمديسفير" هو دواء إيبولا فاشل أعيد تطبيقه ضد فيروس كورونا الجديد ولفت الكثير من الاهتمام بعد أن أظهرت دراسة أجريت على 397 مريضًا أنها ساعدت فى تقليل وقت الشفاء لدى بعض المرضى واقترحت أنها ساعدت فى إبقاء الناس على قيد الحياة.

وتدرس روش أيضًا Actemra الذى تم تطويره لعلاج التهاب المفاصل لكنه يستخدم أيضًا للتحكم في ردود الفعل المناعية في بعض مرضى السرطان، كعلاج وحيد في تجربة منفصلة لـ 450 مريضًا بسبب التسجيل الكامل قريبًا وتحقيق نتائج في وقت لاحق من هذا العام.


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