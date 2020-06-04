400 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء فى الأقصر

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على مستوى الجمهورية تبذل الوزارة وشركاتها جهود لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك.



واضاف شاكر فى بيان له اليوم، أنه فى هذا الصدد ففى نطاق قطاع الاقصر والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى (440) ألف مشترك وعى إحدى المحافظات التابعة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء وقد نجحت الشركة فى تحقيق عدد من الإنجازات وذلك حتى ابريل 2020 متضمنة تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة على النحو التالى:-



ففي إطار تنفيذ الشركة لخطتها الطموحة حتى 30/4/2020 فقد بلغ اجمالي ما تم تنفيذه في نطاق شركه مصر العليا لتوزيع الكهرباء بقطاع (الأقصر) بتكلفه إجمالية حوالى (400) مليون جنيه متضمنة:-



إنشاء موزعات جهد 11 ك.ف. بعدد 4 موزع



تركيب أكشاك بالمحولات قدرات مختلفة بعدد 198 كشك بالمحول.



تركيب محولات قدرات مختلفة بعدد 269 محول.



تركيب صناديق جهد منخفض بعدد 40 صندوق.



تركيب وحدات ربط حلقي جهد متوسط بعدد 182 وحدة.



انشاء خطوط كابلات جهد متوسط بطول 434 كم.



انشاء خطوط هوائية جهد متوسط بكمية 13 طن.



تركيب أعمدة جهد متوسط بعدد 183 عامود.



انشاء خطوط كابلات جهد منخفض بطول 29,7 كم.



انشاء خطوط هوائية معزولة جهد منخفض بطول 1476 كم.



تركيب أعمدة جهد منخفض بعدد 4610 عامود.



وفيما يتعلق بخطة احلال الهوائيات فقد تم استبدال خطوط جهد متوسط هوائية تمثل خطورة على المواطنين ضمن خطة الدولة بإجمالى 68 عملية بإجمالى أطوال كابلات 31,88 كم بإجمالى تكلفة تبلغ حوالى (34) مليون جنيه.



وحول مدى التحسن في الانقطاعات (خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 30/4/2020 ومقارنتها بالفترة المناظرة) مؤشرات استمرار التغذية الكهربية:

1ـ انخفاض معدل متوسط عدد الانقطاعات ( (SAIFI"انقطاع / مشترك" للغير مبرمج بنسبة 25 % عن الفترة المناظرة بالاضافه الي عمليات الصيانه المكثفه المبرمجه بهدف تدعيم الشبكه

2ـ انخفاض معدل متوسط أزمنة الانقطاعات ((SAIDI"دقيقة /مشترك" للغير مبرمج بنسبة 38.97% عن الفترة المناظرة.

3ـ انخفاض مؤشر معدل متوسط أزمنة الانقطاعات (CAIDI) "دقيقة/انقطاع" للغير مبرمج بنسبة 20.2% عن الفترة المناظرة.

وإلى جانب الطفرة الملحوظة في عمليات تأهيل مراكز خدمة العملاء (كأعمال مدنية – ومنظومات رقمية مميكنة) فان الشركة تعمل لتسريع الاجراءات من خلال خدمة الشباك الواحد، حيث أثمرت هذه المجهودات في تقليل قوائم الانتظار حيث لا يتعدى التركيب اسبوع من سداد القيمة.

وقد تم تطوير مراكز خدمة الشباك الواحد بقطاع الأقصر حيث تم الانتهاء من الأعمال المدنية لعدد (5) مراكز خدمة عملاء وجاري العمل على عدد (1) مركز خدمة عملاء.

كما تم الانتهاء من تركيب تجهيزات شاشات ومعدات منظومة الانتظار الرقمي لعدد (2) وجاري تركيب عدد (3) مركز خدمة عملاء وتحديث برنامج خدمة الشباك الواحد لعدد (2) مركز خدمة عملاء.

وحول برنامج القراءة الموحد:

بدأ العمل في مشروع برنامج القراءات الموحد تدريجيا من شهر فبراير 2020 بغرض تحقيق العدالة بين المواطن والشركة من خلال سداد المواطن لقيمة استهلاكه الحقيقي والفعلي الخاص به شهريا عن قناعة كاملة ورضاء تام وذلك من خلال هذا البرنامج الموحد والذي يقضى على أي تدخل بشرى في اصدار الفاتورة حيث يتم قراءة العدادات آليه عن طريق التصوير المباشر للعداد وحساب فارق الاستهلاك الكترونيا.

ومن هذا المنطلق لقد قامت شركه مصر العليا لتوزيع الكهرباء لاطلاق شاره البدء للعمل في البرنامج علي مرحلتين لاجمالي المشتركين لقطاعات الشركه.

1 المرحله الاولي في فبراير 2020 لعدد 15 فرع باجمالي عدد مشتركين حوالي 718 الف مشترك وتم العمل بنجاح في هذه المرحله

2 المرحله الثانيه في مارس 2020 لعدد 34 فرع باجمالي عدد مشتركين (2.9) مليون مشترك وتم العمل بي المرحلتين بنجاح ليصل اجمالي العدد الكلي المطبق عتيه البرنامج حوالي (3.6) مليون مشترك لعدد 49 فرع وهو ما يمثل 100% من اجملي عام الشركه.



وكان لهذه الأعمال مردود على المواطن حيث تم تحسين مستوي الخدمة المقدمة للعملاء، وضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال.

وفيما يتعلق بالسداد الإلكترونيعن شهري مارس وأبريل للعدادات مسبقة الدفع والعدادات الميكانيكية والرقمية فقد بلغت عدد عمليات السداد الإلكتروني للعدادات مسبقة الدفع 4793عملية سداد بإجمالي مبلغ (4.5) مليون جنيه.

وبلغت عدد عمليات السداد الإليكتروني للعدادات الميكانيكية والرقمية 122عملية سداد بإجمالي مبلغ 20 الف جنيه.

وحول موقف الضبطية القضائية خلال الفترة 1/7/2019 حتى 30/4/2020 فقد تم تحرير عدد (4131) محضر بالضبطية القضائية بقيمة تصل إلى حوالى (5.44) مليون جنيه وبالنسبه لشرطه الكهرباء فقد تم تحرير عدد (12604) محضر بقيمه (18.3) مليون جنيه.



وشدد الدكتور شاكر علي اهميه استقرار التغذيه الكهربيه واصلاح كل الاعطال الطارئه في جميع المناطق .

