اليوم السابع
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الخميس، 04 يونيو 2020 09:36 م
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هل من الممكن ان يضعف الفيروس التاجي مع الوقت.. آراء متضاربة للعلماء

الخميس، 04 يونيو 2020 09:00 م
هل من الممكن ان يضعف الفيروس التاجي مع الوقت.. آراء متضاربة للعلماء كورونا فيروس-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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يزعم الأطباء في ايطاليا أن الفيروس التاجى أضعف مما كان عليه منذ بداية انتشاره فى جميع أنحاء العالم، وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية، يقول مسعفون إيطاليون إن العدوى التي قتلت 370 ألف شخص حول العالم  أقل فتكًا مما كانت عليه و "لم تعد موجودة سريريًا".

وقالوا إن المرضى يظهرون كميات أقل بكثير من الفيروس في نظامهم ، مقارنة بالعينات المأخوذة خلال ذروة الأزمة في مارس وإبريل، وأن العدوى والوفيات الناجمة عن Covid-19 تتراجع في إيطاليا منذ أسابيع كانت في وقت ما مركز تفشي المرض في أوروبا.

تشير النظرية العلمية إلى أن الفيروسات قد تصبح أضعف بمرور الوقت في محاولة للبقاء على قيد الحياة إذا قتلت أو شلت جميع مضيفيها من البشر ، فسوف ينفد الطريق، لكن علماء الفيروسات شككوا اليوم في ادعاءات الأطباء الإيطاليين قائلين إنه لا يوجد دليل على أن الفيروس يفقد قوته في أي مكان.

كانت الفيروسات المعروفة بأنها قد تحورت بهذه الطريقة ، مثل فيروس نقص المناعة البشرية ونزلات البرد ، موجودة منذ عقود وآلاف السنين  على التوالي ، في حين تم اكتشاف الفيروس التاجي فقط في البشر في ديسمبر من العام الماضي.

قال عالم آخر إنه من الممكن أن يتحول الفيروس التاجي بهذه الطريقة ولكن من الخطر افتراض أنه يحدث ببساطة من عينات المسح

قال البروفيسور ألبرتو زانغريلو ، رئيس مستشفى سان رافاييل في ميلانو في المنطقة الشمالية من لومباردي "في الواقع  لم يعد الفيروس موجودًا في إيطاليا سريريًا، وإن المسحات المأخوذة من المرضى خلال الأيام العشرة الأخيرة لديها حمل فيروسي صغير للغاية ، مقارنة بتلك التي أجريت قبل شهر

وحثت الحكومة الإيطالية على توخي الحذر بشأن الادعاءات ، محذرة من أنه من السابق لأوانه المطالبة بالنصر في غياب الأدلة العلمية  ، لكن رئيس عيادة الأمراض المعدية في مستشفى سان مارتينو في جنوة قال للصحفيين إنه يرى أيضًا ضعف الفيروس

وقال ماتيو باسيتي لوكالة أنسا للأنباء: 'إن قوة الفيروس قبل شهرين ليست هي نفس القوة التي يتمتع بها اليوم، لكن الأكاديميين البارزين شككوا اليوم في الادعاءات ، التي أثارت الأمل بين آلاف الأشخاص الذين يتوقون إلى نهاية هذا الوباء

وقال الدكتور جدعون ميرويتز كاتز من جامعة ولونجونج في أستراليا لـ MailOnline إن فكرة اختفاء الفيروس "تبدو مشبوهة". 

حيث حذر عالم الأوبئة من أن إيطاليا  التي كانت مركزًا لأزمة الفيروسات التاجية في أوروبا في مارس - لا تزال تسجل حالات Covid-19 الجديدة والوفيات ، مما يدل على أنها لا تزال خطرة.

سجل رؤساء الصحة الإيطاليون أمس 355 حالة فقط ، وهو جزء من 6000 حالة تم الإعلان عنها يوميًا في ذروة تفشي المرض، وأعلن المسؤولون 75 حالة وفاة أخرى لـ Covid-19 - أقل بكثير من 919 المسجلة في 27 مارس ، وهو أحلك يوم في أزمة إيطاليا

وانتقد خبراء آخرون التقرير ، حيث قال أحد علماء الفيروسات إن فيروس السارس - CoV-2 لم يضعف وقال إن الادعاء "مروع".

وقال الدكتور أوسكار ماكلين ، من جامعة جلاسكو:  هذه الادعاءات غير مدعومة بأي شيء في الأدبيات العلمية ، كما أنها تبدو غير قابلة للتطبيق إلى حد ما على أسس وراثية.

"إن الغالبية العظمى من طفرات السارس - CoV-2 نادرة للغاية ، وعلى الرغم من أن بعض العدوى قد تضعف من خلال طفرات معينة ، إلا أنه من غير المرجح أن تكون شائعة بما يكفي لتغيير طبيعة الفيروس على المستوى الوطني أو العالمي.


فيروس كورونا

انتهاء الفيروس

كورونا

الفيروس التاجى

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