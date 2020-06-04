مصرع مسن بالدقهلية صدمته سيارة أثناء مروره بالطريق

لقى مسن مصرعه بعد أن صدمته سيارة ملاكى على كوبري قرية ميت علي التابعة لمركز المنصورة وفر السائق هاربا، وكان قد تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على كوبري قرية ميت علي التابعة لدائرة مركز المنصورة ووجود متوفى.
وعلى الفور انتقل الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين اثناء مرور الشحات معوض الصيري 70 سنة ومقيم قرية ميت علي، على كوبري القرية صدمته سيارة ملاكي مما أدي إلى وفاته فى الحال، وبعد مشاهدة الأهالي للحادث، فروا خلف السيارة، فتركها السائق وفر هاربا، وقام الاهالي بالتحفظ على السيارة، وجاري البحث عن سائقها، وتم استدعاء النيابة العامة لمعاينة الجثة بموقع الحادث، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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