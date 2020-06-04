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مصرع عامل غرقا أثناء تنظيف محطة مياه شرب كفر صقر بالشرقية

الخميس، 04 يونيو 2020 01:45 م
مصرع عامل غرقا أثناء تنظيف محطة مياه شرب كفر صقر بالشرقية اسعاف - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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لقي عامل بمحطة مياه الشرقية بناحية ناطورة بمحافظة الشرقية، اليوم، مصرعه غرقا أثناء قيامه بتنظيف المحطة، وتم إخطار نيابة كفر صقر، بإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة كفر صقر، أثناء قيام " إبراهيم أ ع س" 37 سنة  عامل بمياه الشرب، مقيم ناطورة مركز كفر صقر،  بتنظيف محطة مياه ناطورة غرق في مرشحة مياه عمقها 60 سم، وتم إنتشال الجثة بمعرفة العاملون بالمحطة، وجاري تحرير محضر بالواقعة.

 يذكر أن الأجهزة بمديرية أمن الشرقية، قد ألقت القبض علي 30 شخص من المتهمين في واقعة حرق منزل ملك أسرة المتهم  بقتل شاب من عائلة " ع" بقرية تليجة مركز كفر صقر، وذلك بتهمة الحريق والبلطجة.

بداية الواقعة يوم الأربعاء، عندما تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب مشاجرة، بين عائلتى "م" وال ع" بسبب خلافات الجيرة  وأسفرت عن إصابة " صالح م ح" 31 سنة من أبناء عائلة " ال ع" متأثرا بإصابته بالرأس وتوفى متأثرا بإصابته بعد نقله للمستشفي العام،وتوجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، والعميد عمرو رءوف، مدير المباحث، والأمن العام، والأمن المركزي.

وتبين من التحقيقات، فور علم أبناء عائلة" ال ع" بوفاة ابنهم توجه عدد من أبناء عائلتهم  إلى منزل العائلة الثانية وأشعلوا النيران فى منزلين وحظيرة مواشي ، وتوجهت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على النيران التى نشبت بمنزل المتهمين، وتمكنت الأجهزة الأمنية السيطرة على الأوضاع بالقرية وتم ضبط المتهم فى واقعة القتل، وجارى ضبط متهم آخر مشترك معه، وتم البقاء على قوات أمنية بالقرية لحين تهدئة الأوضاع.

  وقررت نيابة كفر صقر العامة بالشرقية، بمعرفة أحمد شكري، وكيل النائب العام، وبإشراف المستشار أحمد خفاجي المحامي العام لنيابات شمال الشرقية،  بحبس المتهم المضبوطة في واقعة القتل و ضبط وإحضار 3 أشخاص في الواقعة، وتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في الجريمة.

 

 

 


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