مخطط أردوغان لرفع الحصانة البرلمانية عن نواب المعارضة.. تعرف على التفاصيل

كتب محمود العمرى

شن كبير مستشارى التنسيق لرئيس حزب الشعب الجمهورى أردوغان توبراك، هجوما على حزب العدالة والتنمية، بخصوص خطوته المرتقبة لمنع النواب من تغيير الأحزاب والانتقال إلى أحزاب أخرى، لافتًا إلى أن حزب رجب طيب أردوغان حصل فى وقت سابق على أكثر من 50 نائباً، من 5 أحزاب مختلفة، أثناء استعدادته التنظيمية لإطلاق الحزب، وبعد الانتخابات المحلية مرر 70 رئيس بلدية ليكونوا تابعين للعدالة والتنمية.

وكشف كبير منسقى حزب الشعب، أن السلطة التركية تستعد لاتخاذ إجراءات جديدة من أجل إزالة الحصانة البرلمانية عن نواب البرلمان.

وشدد توبراك على أن سلطة حزب العدالة والتنمية الحاكمة تسعى للتضيق على الأحزاب المعارضة، وأكد خلال تقرير التقييم الأسبوعي الذي قدمه إلى اجتماع المجلس المركزي للحزب على أن التعديلات والتغييرات التي يقدمها حزب العدالة والتنمية على قانون الأحزاب السياسية، تأتي تحت زعم منع النواب من تغيير أحزابهم وهي "سياسة غير أخلاقية"، وهو ما يتناقض مع ما سبق وقام به حزب أردوغان في أكبر عملية نقل للنواب حدثت في تاريخ تركيا السياسي.

وذكّر توبراك أن حزب العدالة والتنمية دخل إلى البرلمان التركي عبر نقل أكثر من 50 نائبًا من الأحزاب الأخرى إليه عقب تأسيسه عام 2001.

ويهدف حزب العدالة والتنمية وحليفه الحركة القومية بتلك التعديلات إلى منع حزبي "المستقبل" برئاسة رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو و"الديمقراطية والتقدم" برئاسة وزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان من الحصول على مقاعد داخل البرلمان، وبذلك يكون ليس من حقهم خوض الانتخابات، حيث تنص المادة 36 من قانون الأحزاب السياسية التركية على أنه من حق أي حزب سياسي أن يخوض الانتخابات بشرط ان يكون لديه على الأقل 20 نائبًا.