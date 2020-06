متظاهرون يضيئون هواتفهم المحمولة ليلا احتجاجا على مقتل جورج فلويد في أمريكا..فيديو

في طريقة جديدة مبتكرة للتعبير عن غضبهم، قام متظاهرون في مدينة دنفر بالولايات المتحدة الأمريكية، بإضاءة هواتفهم المحمولة، تكريما للشاب من أصول إفريقية جورج فلويد الذى توفى على يد ضابط شرطة أمريكى، مما أدى إلى اندلاع الاحتجاجات في العديد من المدن الأمريكية.

وذكر موقع شبكة الـ CNN الامريكى، أن المتظاهرون أضاءوا هواتفهم المحمولة خلال التظاهرات للفت الأنظار وتكريما لجورج فلويد، وإظهار قضيته وتعبيرا عن غضبهم على الطريقة التى قتل بها دون ذنب.

Demonstrators light up cell phones in Denver, Colorado, in a tribute to George Floyd. https://t.co/QqYAji5VzY pic.twitter.com/f5gJTdRh6m