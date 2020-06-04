متظاهرون يضيئون هواتفهم المحمولة ليلا احتجاجا على مقتل جورج فلويد في أمريكا..فيديو

كتب هيثم سلامة

في طريقة جديدة مبتكرة للتعبير عن غضبهم، قام متظاهرون في مدينة دنفر بالولايات المتحدة الأمريكية، بإضاءة هواتفهم المحمولة، تكريما للشاب من أصول إفريقية جورج فلويد الذى توفى على يد ضابط شرطة أمريكى، مما أدى إلى اندلاع الاحتجاجات في العديد من المدن الأمريكية.

وذكر موقع شبكة الـ CNN الامريكى، أن المتظاهرون أضاءوا هواتفهم المحمولة خلال التظاهرات للفت الأنظار وتكريما لجورج فلويد، وإظهار قضيته وتعبيرا عن غضبهم على الطريقة التى قتل بها دون ذنب.

Demonstrators light up cell phones in Denver, Colorado, in a tribute to George Floyd. https://t.co/QqYAji5VzY pic.twitter.com/f5gJTdRh6m — CNN (@CNN) June 4, 2020

من جانب أخر، تواصلت الاحتجاجات فى الولايات المتحدة الأمريكية لليوم السابع على التوالى احتجاجا على مقتل جورج فلويد على يد شرطى أمريكى خنقا، وقال كيث إليسون مدعى عام ولاية مينيسوتا، إن توجية تهمة القتل من الدرجة الأولى للشرطي المتهم بقتل جورج فلويد لا تزال ممكنة، وكان كيث إليسون مدعى عام ولاية مينيسوتا، دعا إلى التهدئة بشأن مقتل المواطن الأمريكى من أصل أفريقي جورج فلويد، كاشفًا عن إصدار أوامر جديدة باعتقال 3 من رجال الشرطة.





وقال إليسون فى مؤتمر صحفى إن التهم الجديدة في صالح العدالة، معلقا: قضية جورج فلويد تهمنا وسنسعى لتحقيق العدالة.

يشار إلى أن البيت الأبيض وجه رسالة إلى المحتجين الامريكيين الرافضين لعنصرية الشرطة في التعامل مع جورج فلويد يؤكد لهم أن الرئيس دونالد ترامب يريد تحقيق العدالة ومواجهة العنصرية، وغرد الحساب الرسمي للبيت الأبيض على "تويتر"، قائلا: "الرئيس دونالد ترامب يريد تحقيق العدالة لكل أمريكي عانى من القسوة العنصرية ولكل ضحية لأعمال الشغب. وفي كثير من الأحيان، هؤلاء هم نفس الضحايا. ونحتاج أن ندافع عنهم".