هيلارى كلينتون لميجان بعد تعليقها على الأحداث الأمريكية: شكرا على التحدث علنا

كتب هيثم سلامة

وجهت هيلارى كلينتون، المرشحة السابقة على الانتخابات الامريكية الشكر إلى ميجان ماركل، دوقة ساسكس، بعد تحدثها حول مقتل الشاب الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد، والتى تعود جذور ولدتها لأصول إفريقية، حيث تمنع التقاليد البريطانية للعائلة المالكة التعليق على الأحداث السياسية إلا أن حديثها جاء بعد التنحى.

هيلارى كلينتون، أعادت نشر "فيديو" ميجان ماركل، عبر حسابها بموقع تويتر، قائلة:" ميجان شكرا جزيلا لمشاركة تجاربك والتحدث علنا".

Well said, Meghan. Thanks so much for sharing your experiences and speaking out. https://t.co/3P9eLvVAkG — Hillary Clinton (@HillaryClinton) June 4, 2020

وكانت أعربت ميجان ماركل، دوقة ساسكس، عن حزنها الشديد لوفاة جورج فلويد، مشيرة أن الكثير من الأمريكيين من أصول إفريقية يموتون في حوادث عنصرية، أنها تشعر بالأسف لأن الصغار ينشئون في عالم مازال يشوبه العنصرية.



هيلارى كلينتون عبر تويتر

وقالت ميجان ماركل فى رسالتها عبر "فيديو" لخريجى طالبات مدرستها الثانوية القديمة في لوس إنجلوس، إنها تشعر بالأسف لأن الأطفال يجب أن ينشؤوا في عالم لا تزال فيه العنصرية موجودة وأن الأحداث الحالية في الولايات المتحدة مدمرة، قائلة :"إن حياة ذوى البشرة السمراء مهمة".

وأضافت ميجان، التي يرجع أصول والدتها إلى إفريقيا وأبها من ذوى البشرة البيضاء:" خلال الأسبوعين الماضيين، كنت أخطط لإلقاء بضع كلمات لك لتخرجك ، وكما رأينا جميعًا خلال الأسبوع الماضي ما يحدث في بلدنا ، وفي ولايتنا وفي بلدتنا".

وأوضحت: "أول شيء أريد أن أقوله لك هو أنني آسفه، أنا آسف للغاية لأنك يجب أن تكبر فى عالم لا يزال هذا موجودًا فيه العنصرية".