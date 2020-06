هيلارى كلينتون لميجان بعد تعليقها على الأحداث الأمريكية: شكرا على التحدث علنا

وجهت هيلارى كلينتون، المرشحة السابقة على الانتخابات الامريكية الشكر إلى ميجان ماركل، دوقة ساسكس، بعد تحدثها حول مقتل الشاب الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد، والتى تعود جذور ولدتها لأصول إفريقية، حيث تمنع التقاليد البريطانية للعائلة المالكة التعليق على الأحداث السياسية إلا أن حديثها جاء بعد التنحى.

هيلارى كلينتون، أعادت نشر "فيديو" ميجان ماركل، عبر حسابها بموقع تويتر، قائلة:" ميجان شكرا جزيلا لمشاركة تجاربك والتحدث علنا".

Well said, Meghan. Thanks so much for sharing your experiences and speaking out. https://t.co/3P9eLvVAkG