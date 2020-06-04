اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 05:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

هيلارى كلينتون لميجان بعد تعليقها على الأحداث الأمريكية: شكرا على التحدث علنا

الخميس، 04 يونيو 2020 05:09 م
هيلارى كلينتون لميجان بعد تعليقها على الأحداث الأمريكية: شكرا على التحدث علنا هيلارى كلينتون
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت هيلارى كلينتون، المرشحة السابقة على الانتخابات الامريكية الشكر إلى ميجان ماركل، دوقة ساسكس، بعد تحدثها حول مقتل الشاب الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد، والتى تعود جذور ولدتها لأصول إفريقية، حيث تمنع التقاليد البريطانية للعائلة المالكة التعليق على الأحداث السياسية إلا أن حديثها جاء بعد التنحى. 

هيلارى كلينتون، أعادت نشر "فيديو" ميجان ماركل، عبر حسابها بموقع تويتر، قائلة:" ميجان شكرا جزيلا لمشاركة تجاربك والتحدث علنا".

وكانت أعربت ميجان ماركل، دوقة ساسكس، عن حزنها الشديد لوفاة جورج فلويد، مشيرة أن الكثير من الأمريكيين من أصول إفريقية يموتون في حوادث عنصرية، أنها تشعر بالأسف لأن الصغار ينشئون في عالم مازال يشوبه العنصرية.

هيلارى كلينتون عبر تويتر
هيلارى كلينتون عبر تويتر

وقالت ميجان ماركل فى رسالتها عبر "فيديو" لخريجى طالبات مدرستها الثانوية القديمة في لوس إنجلوس، إنها تشعر بالأسف لأن الأطفال يجب أن ينشؤوا في عالم لا تزال فيه العنصرية موجودة وأن الأحداث الحالية في الولايات المتحدة مدمرة، قائلة :"إن حياة ذوى البشرة السمراء مهمة".

وأضافت ميجان، التي يرجع أصول والدتها إلى إفريقيا وأبها من ذوى البشرة البيضاء:" خلال الأسبوعين الماضيين، كنت أخطط لإلقاء بضع كلمات لك لتخرجك ، وكما رأينا جميعًا خلال الأسبوع الماضي ما يحدث في بلدنا ، وفي ولايتنا وفي بلدتنا".

وأوضحت: "أول شيء أريد أن أقوله لك هو أنني آسفه، أنا آسف للغاية لأنك يجب أن تكبر فى عالم لا يزال هذا موجودًا فيه العنصرية".


هيلارى كلينتون

ميجان ماركل

أمريكا

الأحداث الأمريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

لماذا انخفضت إصابات ووفيات فيروس كورونا؟ انحسار مؤشر الوفيات لــ3.8 % والإصابات الجديدة لــ3.7 %.. و5 أسباب تقف وراء تراجع الإصابات.. والعلاج بالبلازما منقذ الحالات الحرجة من الوفاة

لماذا انخفضت إصابات ووفيات فيروس كورونا؟ انحسار مؤشر الوفيات لــ3.8 % والإصابات الجديدة لــ3.7 %.. و5 أسباب تقف وراء تراجع الإصابات.. والعلاج بالبلازما منقذ الحالات الحرجة من الوفاة

"الأزهر للفتوى" يحذر من تحديث لعبة "بابچى": يحتوى على ركوع اللاعب لصنم

"الأزهر للفتوى" يحذر من تحديث لعبة "بابچى": يحتوى على ركوع اللاعب لصنم

غدا شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

غدا شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة