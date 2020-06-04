مباحث القاهرة تضبط عددا من قضايا الاتجار غير المشروع فى المستلزمات الطبية

كتب ـ عبد الرحمن سيد - إيهاب المهندس

نجحت أجهزة مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى ضبط عدد من قضايا الإتجار غير مشروع فى المستلزمات والأدوات الطبية منها ضبط (مسئول عن مخزن مستلزمات طبية خاص بإحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة حلوان لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وعُثر بداخل المخزن على (11648 عبوة محلول طبى- 1600 طن كلور- كمية كبيرة من المستلزمات الطبية) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر من ضبط (3 أشخاص) وبحوزتهم (18 زجاجة كحول طبى) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها.

كما ضبطت مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر (3 أشخاص)، أثناء تواجدهم داخل محل ملك أحدهم وقيامهم بتصنيع الكمامات الطبية "بدون ترخيص" باستخدام خامات مجهولة المصدر وبحوزتهم (كمية من الكمامات المصنعة بإجمالى 1319 كمامة- ماكينة تصنيع)، بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وألقت قوة تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعينة بدائرة قسم شرطة الأميرية القبض على عامل حال استقلاله سيارة أجرة.. وبحوزته (30000 كمامة " تحت التصنيع") مجهولين المصدر وغير مصحوبين بأية مستندات تدل على مصدرهم. بمواجهته اعترف بحيازتها بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط (شخصين) حال استقلالهما سيارة.. وبحوزتهما (24 علبة بداخلها كمية من الكمامات الطبية بإجمالى 22800 كمامة- 4 كرتونة بداخلها أكياس فارغة لتعبئة الكمامات) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، واعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبطت وحدة مباحث قسم شرطة القطامية (مدير وشريك بمصنع كائن بدائرة القسم) لقيامه بتصنيع مستلزمات طبية "كمامات" داخل المصنع ملكه "بدون ترخيص" مستخدماً خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك حال تواجده بالمصنع وعُثر بداخل المصنع على (750 كمامة طبية "معدة للبيع"- أدوات ومواد التصنيع)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.