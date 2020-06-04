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لأول مرة منذ منذ 23 أبريل.. الجزائر تسجل أقل من 100 إصابة بكورونا

الخميس، 04 يونيو 2020 06:12 م
لأول مرة منذ منذ 23 أبريل.. الجزائر تسجل أقل من 100 إصابة بكورونا الجزائر
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الخميس بتسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أول معدل إصابات يومية تحت الـ100 منذ 23 أبريل المنصرم، وفقا لموقع روسيا اليوم.

 

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الجزائرية الأربعاء، تسجيل 6 وفيات و107 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 673، والإصابات إلى 9733 في عموم البلاد، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

 

وأفاد رئيس لجنة متابعة فيروس كورونا جمال فورار بتسجيل 151 حالة شفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للأشخاص المتعافين من الفيروس إلى 6218.

 

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى استمرار انخفاض الإصابات مع استقرار في عدد الوفيات مقارنة بالأيام القليلة الماضية.

 

وكانت السلطات الصحية سجلت 6 وفيات و113 إصابة جديدة بكورونا أمس الثلاثاء، مقابل 8 وفيات و119 إصابة جديدة في اليوم الذي سبقه.

 

 

 


الجزائر

إصابات

كورونا

ازمه كورونا

كوفيد 19

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