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عمرها 10 سنوات.. وفاة أصغر طفلة مصابة بفيروس كورونا فى كفر الشيخ

الخميس، 04 يونيو 2020 07:13 م
عمرها 10 سنوات.. وفاة أصغر طفلة مصابة بفيروس كورونا فى كفر الشيخ كورونا - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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توفيت طفلة تبلغ من العمر 10 أعوام، اليوم الخميس، متأثرة بإصابتها بـ فيروس كورونا المستجد، بمستشفى العزل بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

 

وتبين من خلال غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الطفلة"ف.أ"10 سنوات، والمقيمة بمدينة برج البرلس، وصلت للعزل بمستشفى بلطيم يوم 30 مايو الماضي، قادمة من مستشفى كفر الشيخ العام، بعد أن ظهرت نتائجها أنها حاملة لفيروس كورونا المستجد.

 

وتم وضع الطفلة على جهاز تنفس صناعي، وكانت فى غيبوبة كاملة نتيجة إصابتها بمرض السكر وفشل كلوي، وخضعت للعلاج وفقًا لبرتوكول وزارة الصحة، إلا أنها وافتها المنية اليوم، متأثرة بإصابتها بالفيروس القاتل، وسط حالة من الحزن الشديد للطاقم الطبى الذى أشرف على علاجها، ومن المقرر أن تُدفن الطفلة المتوفاة عقب تغسيلها وفقًا للاشتراطات الطبية والصحية المقررة من قِبل وزارة الصحة، لحالات وفيات فيروس كورونا.

 

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ لـ "اليوم السابع "، أن عدد حالات الوفاة حتى اليوم الخميس 16 حالة من محافظة كفر الشيخ والمحافظات الأخرى، وكانوا من بين المسجلين بالحجر الصحى بمستشفى بلطيم .

 


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