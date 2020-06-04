اليوم السابع
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الخميس، 04 يونيو 2020 10:45 م
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عجز التجارة الأمريكي يرتفع مع بلوغ الصادرات قاع 10 سنوات

الخميس، 04 يونيو 2020 10:08 م
عجز التجارة الأمريكي يرتفع مع بلوغ الصادرات قاع 10 سنوات ترامب
رويترز

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ارتفع العجز التجاري الأمريكي في أبريل نيسان، إذ أثرت جائحة كوفيد-19 على تدفق السلع والخدمات عالميا، مما دفع الصادرات لأدنى مستوى في عشرة أعوام.

وقالت وزارة التجارة اليوم الخميس إن عجز التجارة قفز 16.7 بالمئة إلى 49.4 مليار دولار. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تنامي عجز التجارة إلى 49.0 مليار دولار في أبريل نيسان.

وانخفضت الصادرات في أبريل نيسان بنسبة 20.5 بالمئة إلى 151.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ أبريل نيسان 2010. وهوت صادرات السلع 25.2 بالمئة إلى 95.5 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2009. وتراجعت صادرات السيارات وأجزائها إلى 3.8 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ مارس آذار 1992. وانخفضت صادرات السلع الاستهلاكية إلى 10.4 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ أبريل نيسان 2006.

وتأثرت صادرات الخدمات بالقيود على السفر، وهو ما قلص الفائض في حساب الخدمات إلى 22.4 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2016.

ونزلت الواردات 13.7 بالمئة إلى 200.7 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ يوليو تموز 2010. وانخفضت واردات السلع 13.6 بالمئة إلى 167.4 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2010.

 

 


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امريكا

اقتصاد

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