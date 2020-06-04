اليوم السابع
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الخميس، 04 يونيو 2020 04:47 م
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ضبط شخص قام بفتح وإدارة ملعب خماسى بالغربية بالمخالفة للقرارات الاحترازية

الخميس، 04 يونيو 2020 04:09 م
ضبط شخص قام بفتح وإدارة ملعب خماسى بالغربية بالمخالفة للقرارات الاحترازية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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تمكن ضباط مباحث مركز المحلة الكبرى بمحافظه الغربية، من ضبط شخص بعد قيامه بفتح وإدارة ملعب خماسى بالمخالفة لقرار غلق المنشآت الرياضية.

يأتي ذلك في  إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين ، وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا المستجد" ، وفى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق كافة النوادى والمنشآت الترفيهية غلق دائم والمحلات التجارية بمواعيد محددة.

تلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة  بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية من ضبط احد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز لقيامه بفتح وإدارة ملعب خماسى، بالمخالفة لقرار  رئيس مجلس الوزراء.

تم غلق الملعب بمعرفة الجهات المعنية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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