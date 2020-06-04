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صحة بنى سويف: توزيع أدوية ومستلزمات وقاية على 3605 مخالط لمصابى كورونا

الخميس، 04 يونيو 2020 03:35 م
صحة بنى سويف: توزيع أدوية ومستلزمات وقاية على 3605 مخالط لمصابى كورونا الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى

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واصل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف متابعته المستمرة للجهود المبذولة فى تنفيذ خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، خاصة فى ملفات توافر المستلزمات الطبية والوقاية بالمستشفيات التى تستقبل حالات كورونا والاشتباه.

بجانب متابعة منظومة العمل بالمدن الجامعية المخصصة لاستقبال حالات كورونا المستقرة والتى تتطلب دخول المستشفيات،وجهود توزيع الأدوية والمستلزمات الوقائية للحالات المخالطة لحالات كورونا بالعزل المنزلي، والجهود الرقابية والإشرافية للصحة بشأن الكمامات وضمان توافرها بالمواصفات المطابقة، وغيرها من الجهود المنفذة.

جاء ذلك خلال تواصله مع وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق ،حيث كشف التقرير اليومى الذى تم عرضه أنه تم توزيع الأدوية اللازمة "حتى يوم الأربعاء "على3605 من المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بمدن ومراكز المحافظة الإدارية السبع.

وأشار بيان اليوم الخميس إلى قيام الرائدات الريفيات بتسليم الأدوية للمخالطين المعزولين فى المنازل بالإضافة إلى تقديم بعض رسائل التوعية مع إتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة ،والتى تضمنت العديد من التوجيهات والإرشادات أثناء فترة العزل المنزلى، منها عدم مغادرة المنزل والمداومة على تطهير الأسطح وتطهيرها وغسل اليدين باستمرار، مع الحرص على الراحة وإتباع نظام غذائى متوازن وشرب الماء الفاتر وتجنب استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبيب، مع مراقبة درجة الحرارة وقياسها كل 8 ساعات.

كما تضمنت جهود الصحة قيام الرائدات بالتوعية والرسائل الصحية بأهمية إرتداء كمامة مناسبة عند المخالطة والتخلص منها بوضعها داخل كيس، لافتا إلى تكوين منظومة عمل مدربة لهذا الغرض،حيث تم تكليف الرائدات الريفيات التابعين للصحة وبالتنسيق بين إدارات تنظيم الأسرة والطب الوقائى والرعاية الأساسية ومديرى الإدارات الصحية، وذلك فى إطار جهود الوزارة لمواجهة الفيروس من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت الطبيه وأماكن تقديم الخدمه الصحية.

 


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