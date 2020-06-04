رئيس وزراء كندا: البيانات الفيدرالية تشير إلى أن وباء كورونا فى انخفاض

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قال رئيس الوزراء الكندى، جستن ترودو، اليوم الخميس إن البيانات الفيدرالية الجديدة تظهر أن فيروس كوفيد-19 فى انخفاض فى جميع أنحاء كندا، مطالبا باستمرار الكفاح ضد تفشى الفيروس.

وقال ترودو - فى مؤتمره الصحفى اليومى فى أوتاوا - إنه سيتم إصدار تقرير جديد فى وقت لاحق اليوم يظهر أن العديد من المجتمعات تشهد أعدادا منخفضة جدا من الحالات الجديدة ويمكن تتبع معظمها. وأضاف أنه من المشجع أن الفيروس "يتباطأ ويتوقف فى بعض الأماكن" ولكن فى بعض الأماكن لا تزال هناك أعداد كبيرة من الحالات الجديدة.



وأشار إلى أن التهديد المستمر يعنى أنه مع بدء المزيد من الناس فى العودة إلى العمل، فإن الالتزام بإجراءات التباعد الجسدى وارتداء الأقنعة يظل مهما للغاية.



وأصدرت كبيرة الأطباء الكنديين، الدكتورة تيريزا تام، تحذيرا واضحا من أن كندا قد تشهد "نموا متفجرا" فى حالات جديدة إذا لم تتم إعادة فتح الإقتصاد بحذر ، حيث تشير أحدث مشاريع نماذج كوفيد-19 الفيدرالية إلى أنه سيكون هناك أكثر من 100 ألف حالة مؤكدة فى كندا ، وما يصل إلى 9400 حالة وفاة بحلول 15 يونيو الجاري.



وقالت تام: "تخبرنا هذه النماذج جميعا أنه إذا استرخينا كثيرًا، أو قريبًا جدًا ، فمن المرجح أن ينتعش الوباء."