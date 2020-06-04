اليوم السابع
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رئيس وزراء إيطاليا: الإجراءات التقديدية للنمسا واليونان ضد بلادنا غير مبرره

الخميس، 04 يونيو 2020 12:00 ص
رئيس وزراء إيطاليا: الإجراءات التقديدية للنمسا واليونان ضد بلادنا غير مبرره رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّى كونتى
أ ش أ

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أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّى كونتى، أنه لا يوجد أي سبب يدعو النمسا واليونان ودول أخرى إلى اتخاذ إجراءات تقييدية تجاه بلاده، عقب قرار فيينا إبقاء الحدود مغلقة مع إيطاليا.

وقال كونتي، في تصريح أوردته وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء - "لا أريد أن ندفع ثمن العمل العظيم من الشفافية والإجراءات الوقائية التي تبنيناها .. أنا متأكد من أننا سنقنع أصدقائنا بأن مثل هذه المبادرات لا يمكن تبريرها".


من جانبه، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي لويجي دي مايو، أن المبادرات الفردية تضر بأوروبا والسوق الموحدة، معربا عن ثقته في أن المسألة من شأنها أن تتطور بشكل إيجابي بالنسبة لإيطاليا في الأيام القادمة.

 

 


إيطاليا

كونتى

أخبار إيطاليا

اليونان

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