إيمان حنا

كشف رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح الخالد عن الموعد المتوقع لاستئناف تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار الكويت الدولي، وقال إن السفر تم وضعه في المراحل الأخيرة لخطة عودة الحياة الطبيعية ، وفق القبس.

وأوضح الخالد أن هذا بهدف التقليل من المخالطة ونقل فيروس كورونا، إذ يتم حالياً تتبع بؤر انتشار الفيروس وتقليل المخالطة بغية منع تسجيل المزيد من الإصابات، وسيأتي الوقت المناسب لفتح هذا المجال ويستطيع الجميع ممارسة حريته في السفر. وأكد الخالد أن الوضع الصحي في الكويت مستقر ومطمئن، شريطة الالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية، حيث إنها الأساس في معالجة هذا الوضع.



ومن جهة أخرى كان رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، قد أكد أن تجارة الإقامات، حملت الدولة أعباء كثيرة، ما أدى إلى زيادة تعقيد الأزمة الصحية فى ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأوضح الشيخ صباح خالد - في تصريحات لرؤساء تحرير الصحف الكويتية أمس الأربعاء ـ إنه تم خلال الفترة الماضية، إحالة مسؤولي 24 شركة كويتية إلى النيابة العامة، بتهمة الاتجار بالبشر والاقامات.