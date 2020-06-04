رئيس الوزراء السودانى يجرى حوارا جديدا على تلفزيون القمى مساء اليوم

كتب مصطفى عنبر

يجرى تلفزيون السودان حوارا خاصا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، مساء اليوم الخميس فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت السودان، وسيبث الحوار على جميع قنوات السودانية والإذاعة القومية.

وكان رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، قال أمس إنه يدعم كافة المبادرات التى تسعى لتوحيد وتقوية قوى الثورة.

وذكر مجلس الوزراء السودانى، فى بيان أمس الأربعاء، أن حمدوك التقى أمس مع وفد من حزب الأمة القومى المكلف بمتابعة تفاعلات القوى السياسية مع مشروع العقد الاجتماعى الذى قدمه الحزب.

وأكد رئيس الوزراء السودانى أنه يؤيد معظم ما جاء فى مشروع العقد الاجتماعى وأن الحكومة الانتقالية تدعم فتح آفاق الحوار والنقاش حول أى مشروع إيجابى تطرحه القوى السياسية والمدنية فى سبيل الوصول لصيغة سياسية تتحقق من خلالها وحدة قوى التغيير فى ظل التحديات الماثلة.

وانخرط رئيس الوزراء السودانى فى لقاءات مكثفة طوال الشهر الماضى مع معظم القوى السياسية والمدنية للتباحث حول ضرورة الوصول إلى رؤى مشتركة بين كل فصائل وقوى ثورة ديسمبر فى مجمل القضايا الوطنية، وذلك بالاستماع إلى رؤية هذه القوى لكيفية تحقيق توافق وطنى يدعم حكومة الفترة الانتقالية ويمكنها من إنجاز أهدافها.