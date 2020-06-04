رئيس الوزراء الأردنى يعلن انتهاء مدة العزل في عدة مناطق

كتب محمد عبد العظيم

أعلن رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز انتهاء مدة العزل في عدة مناطق، ضمن إجراءات للحكومة لتخفيف الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وكان رئيس الوزراء الأردنى، قد أكد ان صبر والتزام المواطنين في مواجهة فيروس كورونا المستجد ساهم في عودة غالبية القطاعات والتخفيف الموسع من إجراءات الحظر.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قال الرزاز خلال منشور على حساباته بموقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر": "تميّزنا كأردنيين بالصبر والالتزام بالمسؤولية في مواجهة كورونا وهذا هو مفتاح إعادة تشغيل غالبية القطاعات والتخفيف الموسّع من إجراءات الحظر".

وزاد رئيس الوزراء، "نحن على ابواب هذه المرحلة المهمة من الانفراج وسنتعامل معها بإجراءات ومعايير منهجية نعلنها قريبا"مختتما منشوره بالقول "معاً سنتجاوز الصعاب وكلُّ مر سيمرّ".