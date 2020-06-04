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رئيس الوزراء الأردنى يعلن انتهاء مدة العزل في عدة مناطق

الخميس، 04 يونيو 2020 01:07 م
رئيس الوزراء الأردنى يعلن انتهاء مدة العزل في عدة مناطق رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز
كتب محمد عبد العظيم

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أعلن رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز انتهاء مدة العزل في عدة مناطق، ضمن إجراءات للحكومة لتخفيف الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز". 

وكان رئيس الوزراء الأردنى، قد أكد ان صبر والتزام المواطنين في مواجهة فيروس كورونا المستجد ساهم في عودة غالبية القطاعات والتخفيف الموسع من إجراءات الحظر.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قال الرزاز خلال منشور على حساباته بموقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر": "تميّزنا كأردنيين بالصبر والالتزام بالمسؤولية في مواجهة كورونا وهذا هو مفتاح إعادة تشغيل غالبية القطاعات والتخفيف الموسّع من إجراءات الحظر".

وزاد رئيس الوزراء، "نحن على ابواب هذه المرحلة المهمة من الانفراج وسنتعامل معها بإجراءات ومعايير منهجية نعلنها قريبا"مختتما منشوره بالقول "معاً سنتجاوز الصعاب وكلُّ مر سيمرّ".   

تخطت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حاجز الـ 388 ألف حالة، وفيما تم تسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة فى مختلف دول العالم، وتخطت حالات الشفاء أكثر من 3 ملايين، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز".
 
ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم، وبدأت العديد من الدول فى تخفيف إجراءات الإغلاق الكامل، وأعلنت وزارة الصحة فى روسيا اليوم الخميس عن تسجيل 169 وفاة وأكثر من 8,6 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا. 

 


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