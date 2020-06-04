اليوم السابع
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جامعة الأزهر تعلن إنتهاء حجر أكثر من 3 آلاف عائد من الخارج

الخميس، 04 يونيو 2020 07:49 م
جامعة الأزهر تعلن إنتهاء حجر أكثر من 3 آلاف عائد من الخارج الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الازهر
كتب لؤى على

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أعلن الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة والمشرف العام على المستشفيات، أنه وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، بالتكاتف مع كافة أجهزة الدولة في استقبال العائدين من خارج البلاد وتهيئة المناخ الملائم لهم لقضاء فترة الحجر الصحي بمدن الأزهر فقد أنهت الجامعة استضافة مايزيد علي ثلاثة آلاف مواطن بمدن البنين والبنات بمدينة نصر بعد أن وفرت لهم الإقامة والرعاية الصحية.

وأبدى صديق سعادته بما أشاد به عدد من المواطنين ممن قضوا فترة الحجر الصحي بمدن الجامعة مؤكدا أن الجامعة لاتدخر جهدا - حسب إمكانياتها المتاحة - في خدمة المجتمع المصري مضيفا أن مستشفى جامعة الأزهر التخصصي تستقبل حالات الكورونا الإيجابي منذ مايقرب من شهر ومعظم الحالات تماثلت للشفاء بفضل الله ثم بجهود ومتابعة الأطقم الطبية على مدار اليوم. وكان قد نفى الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي من أن مصابي فيروس كورونا يعالجون بمبالغ مالية بمستشفى جامعة الأزهر التخصصى برئاسة الدكتور محمد عجاج مدير عام المستشفى. 

وأوضح المشرف العام على قطاع المستشفيات أن الحالات التي ثبت ايجابيتها للإصابة بالفيروس تحظى برعاية طبية كاملة بالمستشفى بالمجان طبقا لبروتوكولات العلاج المعمول بها، مشيرا إلى أن كل هذه الخدمات الطبيه تقدم بالمجان جنبا إلى جنب مع جهود الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتابعة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر،  والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة.  


جامعة الازهر

الازهر الشريف

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اخبار مصر

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