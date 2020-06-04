تعقيم يومى لمقرات مجمع الخدمات بمجلس مدينة العريش

شمال سيناء - محمد حسين

أقر مجلس مدينة العريش، إجراء حملة تعقيم صباحية يومية للمقرات الإدارية الحكومية بمجلس مدينة العريش، والمرور عبر بوابات تعقيم . وأعلن المجلس اليوم فى بيان له، أنه من منطلق الحفاظ على السلامة والصحة العامة، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء وفى إطار المساهمة فى تقديم الإجراءات الاحترازية والحفاظ على حياة العاملين بالمجلس وحياة المواطنين المترددين لقضاء مصالحهم، يتم تعقيم مبنى رئاسة مجلس المدينه صباح كل يوم تنفيذ لتعليمات ماجد محمد رئيس المدينة .

وتم تزويد المجلس بالبوابة الإلكترونية للتطهير والتعقيم، ويدير منظومة التعقيم فريق الشئون الإدارية بالمجلس برئاسة حسن نمر سمك. كما بدأ مجلس مدينة العريش حملة استعداد للصيف على شاطئ العريش برفع الرمال وإصلاح شبكة الإنارة .

وأعلن مجلس مدينة العريش، أنه فى إطار الاستعدادات لدخول فصل الصيف أصدر رئيس المدينة ماجد محمد تعليمات إلى إدارة تحسين البيئة، ورئاسة حى الساحل ببذل أقصى مجهوداتهم للعمل على ظهور الساحل بشكل يتناسب مع أهالى العريش والمصطافين خلال فصل الصيف .

ويقوم مجلس المدينة بحصر الاحتياجات من الكشافات، ورفع كفاءة الشبكة الأرضية للكابلات والأعمدة الموجودة، وتغيير المتهالك منها ، وبحث حالة الألسنة بالكورنيش و امكانية رفع كفاءتها أذا تطلب الأمر.

وسبق وأعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، أن ماجد محمد أحمد رئيس المدينة كلف رؤساء الأحياء بسرعةً الاستجابة لشكاوى المواطنين بفتح نوافذ اتصال اونلاين عبر صفحات مخصصة لتلقى شكاوى الأهالى والاستجابة الفورية لها، ومراجعة ما يتعذر حلها عليه.