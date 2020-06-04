اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 11:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعقيم يومى لمقرات مجمع الخدمات بمجلس مدينة العريش

الخميس، 04 يونيو 2020 10:27 ص
تعقيم يومى لمقرات مجمع الخدمات بمجلس مدينة العريش رئاسة مركز ومدينة العريش
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقر مجلس مدينة العريش، إجراء حملة تعقيم صباحية يومية للمقرات الإدارية الحكومية بمجلس مدينة العريش، والمرور عبر بوابات تعقيم . وأعلن المجلس اليوم فى بيان له، أنه من منطلق الحفاظ على السلامة والصحة العامة، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء وفى إطار المساهمة فى تقديم الإجراءات الاحترازية والحفاظ على حياة العاملين بالمجلس وحياة المواطنين المترددين لقضاء مصالحهم، يتم تعقيم مبنى رئاسة مجلس المدينه صباح كل يوم تنفيذ لتعليمات ماجد محمد رئيس المدينة .

 وتم تزويد المجلس بالبوابة الإلكترونية للتطهير والتعقيم، ويدير منظومة التعقيم فريق الشئون الإدارية بالمجلس برئاسة حسن نمر سمك. كما بدأ مجلس مدينة العريش حملة استعداد للصيف على شاطئ العريش برفع الرمال وإصلاح شبكة الإنارة .

وأعلن مجلس مدينة العريش، أنه فى إطار الاستعدادات لدخول فصل الصيف أصدر رئيس المدينة ماجد محمد تعليمات إلى إدارة تحسين البيئة، ورئاسة حى الساحل ببذل أقصى مجهوداتهم للعمل على ظهور الساحل بشكل يتناسب مع أهالى العريش والمصطافين خلال فصل الصيف .

ويقوم مجلس المدينة بحصر الاحتياجات من الكشافات، ورفع كفاءة الشبكة الأرضية للكابلات والأعمدة الموجودة، وتغيير المتهالك منها ، وبحث حالة الألسنة بالكورنيش و امكانية رفع كفاءتها أذا تطلب الأمر.

وسبق وأعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، أن ماجد محمد أحمد رئيس المدينة كلف رؤساء الأحياء بسرعةً الاستجابة لشكاوى المواطنين بفتح نوافذ اتصال اونلاين عبر صفحات مخصصة لتلقى شكاوى الأهالى والاستجابة الفورية لها، ومراجعة ما يتعذر حلها عليه.

 

 


شمال سيناء

العريش

مجلس مدينة العريش

سيناء

تعقيم المقرات بمجلس مدينة العريش

تطهير وتعقيم المقرات الحكومية

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إقامة صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر بالأئمة فقط ونقلها عبر التلفزيون

إقامة صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر بالأئمة فقط ونقلها عبر التلفزيون

الضرائب: 15 يونيو آخر موعد لتقديم إقرار أبريل لضريبة القيمة المضافة إلكترونيا

الضرائب: 15 يونيو آخر موعد لتقديم إقرار أبريل لضريبة القيمة المضافة إلكترونيا

فيفا ينصف عبد الله السعيد فى قضية نادى المائة

فيفا ينصف عبد الله السعيد فى قضية نادى المائة

شوبير: أحمد فتحى ينتظر نتيجة مسحة ثانية للتأكد من سلبية كورونا

شوبير: أحمد فتحى ينتظر نتيجة مسحة ثانية للتأكد من سلبية كورونا

ارتفاع فى حرارة الجو اليوم وشبورة خفيفة والعظمى في القاهرة 34

ارتفاع فى حرارة الجو اليوم وشبورة خفيفة والعظمى في القاهرة 34

صور.. مستشفى إسنا تحتفل بخروج 28 شخصا فى يوم واحد بعد التعافى من كورونا

صور.. مستشفى إسنا تحتفل بخروج 28 شخصا فى يوم واحد بعد التعافى من كورونا

طرح الإعلان الرابع عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى بـ4 مدن جديدة خلال شهرين

طرح الإعلان الرابع عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى بـ4 مدن جديدة خلال شهرين

خلال ساعات.. الحكم على مدير عام بمصلحة الضرائب وآخرين بتهمة الرشوة

خلال ساعات.. الحكم على مدير عام بمصلحة الضرائب وآخرين بتهمة الرشوة

التنمية المحلية تعلن أسماء 161 قيادة جديدة فى المحليات اليوم

التنمية المحلية تعلن أسماء 161 قيادة جديدة فى المحليات اليوم

البحوث الفلكية: خسوف شبه ظلى للقمر غدا وبث الظاهرة أون لاين

البحوث الفلكية: خسوف شبه ظلى للقمر غدا وبث الظاهرة أون لاين

انتهاء اليوم الـ71 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ71 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

مخطط أردوغان لرفع الحصانة البرلمانية عن نواب المعارضة.. تعرف على التفاصيل

مخطط أردوغان لرفع الحصانة البرلمانية عن نواب المعارضة.. تعرف على التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة