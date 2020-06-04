اليوم السابع
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تجديد حبس 4 مسئولين بالسكة الحديد فى حادث تصادم قطارين روض الفرج

الخميس، 04 يونيو 2020 02:35 م
تجديد حبس 4 مسئولين بالسكة الحديد فى حادث تصادم قطارين روض الفرج تصادم قطارين ،صورة ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت غرفة المشورة محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار على مدحت ابو حسين، وعضوية المستشارين عمرو شعبان وأحمد صلاح تجديد حبس كبير فنيين، ومراقب ببرج مراقبة النجيلى، ومشرف ومراقب ببرج مراقبة إمبابة، 45 يوما على ذمة التحقيقات فى حادث اصطدام قطارين بمنطقة روض الفرج.

كانت النيابة العامة قد استكملت تحقيقاتها فى الواقعة بسؤال المصابين وعددٍ من الشهود والمعنيين بالهيئة القومية لسكة حديد مصر وقائدَى القطارَيْن ومساعديهما، وطالعت النيابة العامة دفاتر بُرجَى مراقبة إمبابة والنجيلى وأذون مرور القطارَيْن بهما، واستجوبت مسئولى البرجين المتهمين الأربعة المذكورَيْن.

وكشفت التحقيقات عن توقف العمل بالسكك الحديدية يوم الواقعة الموافق 12/3/2020 بالإشارات الضوئية التلقائية لتنظيم سير القطارات لسوء الأحوال الجوية؛ واستخدام النظام الورقى الدفترى بدلًا منه للسماح بمرور القطارات بين أبراج المراقبة. وقد تبين التزام قائدَى القطارَيْن بتعليمات النظام الورقى المذكور؛ إذ حَصَل قائد القطار رقم 991 على إذن من مشرف ومراقب برج مراقبة إمبابة ومن كبير فنيين برج مراقبة النجيلى للمرور من البرج الأول إلى الأخير، وبوصوله لم يكن مراقب برج النجيلى فى انتظاره لتسليمه أمر المرور الكتابى مخالفًا بذلك التعليمات؛ فتوقف للحصول على إذن بالمرور لبرج المراقبة الذى يليه، وأثناء توقفه وصل قائد القطار رقم 989 لبرج مراقبة إمبابة وحصل بدوره على تصريح كتابى من مشرف ومراقب برج إمبابة للمرور رغم عدم تأكدهما من تمام وصول القطار الآخر لبرج النجيلى، كما سمح كبير فنيين برج مراقبة النجيلى له بالمرور غافلًا عن أن القطار الآخر لا زال متوقفًا بمكانه؛ فاصطدم القطاران نتاجًا لذلك.

وإزاء ثبوت انتفاء صلة قائدَى القطارَيْن بالواقعة لعدم وقوع خطأ منهما؛ أمر النائب العام بإخلاء سبيلهما، وحبس المتهمين الأربعة المذكورين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 


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