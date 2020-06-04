بيانات رسمية: 693 إصابة جديدة بكورونا في كندا و129 وفاة

أعلنت وكالة الصحة العامة في كندا رصد 693 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 93441. وأبلغت كذلك عن تسجيل 129 حالة وفاة ليرتفع مجملها إلى 7543.
وكانت كندا سجلت أمس 92748 إصابة بكورونا فضلا عن 7414 حالة وفاة.
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أعلنت وكالة الصحة العامة في كندا رصد 693 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 93441. وأبلغت كذلك عن تسجيل 129 حالة وفاة ليرتفع مجملها إلى 7543.
وكانت كندا سجلت أمس 92748 إصابة بكورونا فضلا عن 7414 حالة وفاة.
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