بيانات رسمية: 693 إصابة جديدة بكورونا في كندا و129 وفاة

رويترز

أعلنت وكالة الصحة العامة في كندا رصد 693 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 93441. وأبلغت كذلك عن تسجيل 129 حالة وفاة ليرتفع مجملها إلى 7543.