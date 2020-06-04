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انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق داخل عقار فى الأزبكية

الخميس، 04 يونيو 2020 02:36 م
انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق داخل عقار فى الأزبكية حريق_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة الأزبكية بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق ممر داخل عقار بشارع 26 يوليو بنطاق منطقة الأزبكية لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل عقار فى منطقة الأزبكية وانتقلت 4 سيارات إطفاء وتمت السيطرة عليه دون إصابات تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال. وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى. وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.


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