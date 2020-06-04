اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 08:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المفوضية الأوروبية: الطريق أمام اتفاق مع الصين حول الاستثمارات لا تزال طويلة

الخميس، 04 يونيو 2020 08:41 م
المفوضية الأوروبية: الطريق أمام اتفاق مع الصين حول الاستثمارات لا تزال طويلة الاتحاد الأوروبى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت المفوضية الأوروبية أن المفاوضات الجارية مع الصين من أجل إبرام اتفاق لحماية الاستثمارات قد حققت بعض التقدم، لكن الطريق لا تزال طويلة أمام التوصل إلى اتفاق جيد بهذا الشأن.
جاء هذا التصريح على لسان المتحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي دانيال روزاريو، والذي أكد أن الطرفين لا زالا بحاجة إلى مزيد من الوقت، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية اليوم الخميس.
وأشار روزاريو إلى أن المفاوضات بين بروكسل وبكين والتي تجري حالياً عبر دوائر فيديو مغلقة تتمحور حول شروط دخول الأسواق ونقل التكنولوجيا وتنسيق المعايير، وقال "بالنسبة لنا يتصدر مضمون الاتفاق القادم قائمة أولوياتنا".
ويرى الأوروبيون أن المفاوضات يجب أن تأخذ الوقت الكافي للتوصل إلى اتفاق جيد، حيث "لا نريد وضع جداول زمنية وآجال فالهدف هو محتوى الاتفاق"، وفق المتحدث.
ومن المفترض أن تعقد جولة مفاوضات قادمة في نهاية الشهر الجاري.
وتؤكد المفوضية أنها بصدد العمل من أجل تنظيم قمة ثنائية تضم المؤسسات الأوروبية بقيادة ألمانيا التي سترأس الاتحاد في النصف الثاني من العالم الجاري، بالإضافة إلى الحكومة الصينية.
وكان من المفترض عقد قمة أوروبية – صينية موسعة خلال العام الجاري ولكن تم تأجيلها بسبب تفشي وباء كوفيد-19.


الاتحاد الأوروبى

المفوضية الأوروبية

الصين

اتفاق تجارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ72 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ72 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

فرانس فوتبول تختار مصطفى محمد ضمن أفضل 3 مواهب واعدة فى أفريقيا

فرانس فوتبول تختار مصطفى محمد ضمن أفضل 3 مواهب واعدة فى أفريقيا

مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل

مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة