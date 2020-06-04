المفوضية الأوروبية: الطريق أمام اتفاق مع الصين حول الاستثمارات لا تزال طويلة

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أكدت المفوضية الأوروبية أن المفاوضات الجارية مع الصين من أجل إبرام اتفاق لحماية الاستثمارات قد حققت بعض التقدم، لكن الطريق لا تزال طويلة أمام التوصل إلى اتفاق جيد بهذا الشأن.

جاء هذا التصريح على لسان المتحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي دانيال روزاريو، والذي أكد أن الطرفين لا زالا بحاجة إلى مزيد من الوقت، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية اليوم الخميس.

وأشار روزاريو إلى أن المفاوضات بين بروكسل وبكين والتي تجري حالياً عبر دوائر فيديو مغلقة تتمحور حول شروط دخول الأسواق ونقل التكنولوجيا وتنسيق المعايير، وقال "بالنسبة لنا يتصدر مضمون الاتفاق القادم قائمة أولوياتنا".

ويرى الأوروبيون أن المفاوضات يجب أن تأخذ الوقت الكافي للتوصل إلى اتفاق جيد، حيث "لا نريد وضع جداول زمنية وآجال فالهدف هو محتوى الاتفاق"، وفق المتحدث.

ومن المفترض أن تعقد جولة مفاوضات قادمة في نهاية الشهر الجاري.

وتؤكد المفوضية أنها بصدد العمل من أجل تنظيم قمة ثنائية تضم المؤسسات الأوروبية بقيادة ألمانيا التي سترأس الاتحاد في النصف الثاني من العالم الجاري، بالإضافة إلى الحكومة الصينية.

وكان من المفترض عقد قمة أوروبية – صينية موسعة خلال العام الجاري ولكن تم تأجيلها بسبب تفشي وباء كوفيد-19.