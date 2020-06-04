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المسماري: السراج جعل الأزمة الليبية رهينة للصراعات الدولية

الخميس، 04 يونيو 2020 08:46 م
المسماري: السراج جعل الأزمة الليبية رهينة للصراعات الدولية المسماري
كتب سمير حسنى

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قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، اليوم الخميس، نحن الآن نضع الكرة في ملعب المجتمع الدولي لتنفيذ تعهداته، ولن تتقدم أي مفاوضات سياسية إلا بعد سحب كل قوات أردوغان من ليبيا.

واتهم المسماري فى مداخلة لشبكة سكاي نيوز، فايز السراج بتحويل الأزمة الليبية رهينة للصراعات الدولية.

فى غضون ذلك، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قيامها بإعادة تمركز وحداتها خارج طرابلس من شرط التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار، مؤكدة أنه فى حال عدم الالتزام بذلك فإن القيادة العامة ستسأنف العمليات وستعلق مشاركتها فى لجنة وقف إطلاق النار 5+5.

وأكدت قيادة الجيش الليبى فى بيان لها، الخميس، أن ذلك يأتى بناء على موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية على استئناف مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار 5 + 5 التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، ولإنجاح أعمالها المرتقبة ودعماً للحل السياسي، وكمبادرة سياسية واستجابة لطلبات العديد من الدول والمنظمات المهتمة بالشأن الليبي، وكمبادرة انسانية وحقنا لدماء الشعب الليبي والاستهداف العشوائي على المدنيين في طرابلس من قبل مليشيات الوفاق.

وأوضحت القيادة العامة للجيش الليبى أن المعركة لم تنتهى بعد وستستمر حتى النصر من أجل الثوابت الوطنية الخالدة.


ليبيا

الجيش الليبي

الوفاق

فايز السراج

تركيا

الازمة الليبية

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