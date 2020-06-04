القومية للأسمنت : 110 ملايين جنيه حصيلة أعمال التصفية خلال 7 أشهر

كتب عبد الحليم سالم

انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة القومية للأسمنت ( تحت التصفية ) برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى ، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وذلك للنظر فى اعتماد المركز المالى للتصفية فى 30/9/2019 ،وكذلك مد فترة عمل المصفى ومعاونيه.

وكان إجمالى أسهم الحاضرين لاجتماع الجمعية العامة بلغت نسبته 99.42 % موزعة بإجمالى عدد الأسهم98408223 سهم و عدد أسهم الحضور97840045سهم ،بالتالى يصبح النصاب مكتمل .

واستعرض ابراهيم المناسترلى مصفى عام الشركة أعمال التصفية خلال السبعة الأشهر الماضية، موضحا انه تم تحقيق حجم إيرادات للتصفية خلال الـ (7) أشهر السابقة بقيمة نحو 110مليون جنيه متمثلة في بيع عقار الإسكندرية المكون من بدروم وخمس أدوار ،وبيع أربعة عشش بمدينة رأس البر.

وفيما يخص تنشيط المبيعات وبما يتفق مع أحكام القانون اشار ابراهيم المناسترلى انه تم طرح أجزاء المصنع الأول ( القديم ) للبيع على شكل لوطات في جلسات بيع علنية ، كما تم طرح أجزاء المصنع الثاني (الروسي) للبيع على شكل لوطات في جلسات بيع علنية ، وكذا تم طرح وسائل النقل والمعدات الثقيلة للبيع على شكل لوطات في جلسات بيع علنية علاوة على إنه تم طرح عدد من اللوطات لموجودات مخازن قطع الغيار والخردة والمخلفات للبيع في جلسات بيع علنية ، بإجمالي عدد (11) جلسة بيع ما بين مزادات علنية ومزايدات ومظاريف مغلقة ومزايدات محدودة.

اضاف المناسترلى انه تم بيع عدد من لوطات المصنع الأول (القديم) منذ تولينا المسئولية وحتى تاريخه بقيمة بيعيه 20.702.660 جنيه وكانت مسعرة بمبلغ 18.696.000جنيه ، كما تم بيع عدد من لوطات المصنع الثاني (الروسي) منذ تولينا المسئولية وحتى تاريخه بقيمة بيعيه 9.258.400 جنيه وكانت مسعرة بمبلغ 6.746.666 جنيه .