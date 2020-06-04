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الصحة العالمية: السيجارة الإلكترونية بوابة هدر حياة مدخن كل 4 ثوانى

الخميس، 04 يونيو 2020 09:00 م
الصحة العالمية: السيجارة الإلكترونية بوابة هدر حياة مدخن كل 4 ثوانى السجائر الإلكترونية
كتب محمد رضا

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جدد المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، تحذيره من خطورة السجائر الإلكترونية، حيث بث عبر حسابة الرسمى على موقع التواصل الاجتماعة "تويتر"، فيديو للتوعية بمخاطر التدخين والسجائر الإلكترونية الذى أكد أنها تزيد من احتمالية تحول الشخص لتدخين التبع بخمسة أضعاف.

 

وكتبت المنظمة فى تعليقها على مقطع الفيديو، "هل تعلم أن تدخين السيجارة الإلكترونية يزيد احتمال تحولك للتدخين بخمسة أضعاف؟.. هذا جزء من الحِيَل والتكتيكات لاستهداف جيل جديد من المستهلكين.. لا تكن الهدف القادم.. عبّر عن رأيك".

 

 

فيما ظهرت سيدة عبر مقطع الفيديو الذى نشرته صفحة المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، على "تويتر"، وقالت: "هل تعلم أن تدخين السيجارة الإلكترونية يزيد احتمال تحولك للتدخين بخمسة أضعاف؟.. هذا جزء من الحِيَل والتكتيكات لاستهداف جيل جديد من المستهلكين".

 

وأضافت "انكشف السر.. فتدخين السيجارة الإلكترونية بوابة التدخين الذى يفتك بحياة مدخن آخر كل 4 ثوانى.. وتبتكر دوائر الصناعة طرقًا لاصطياد مستهلكين جدد لتحافظ على تجارتها المليارية.. فلا تكن أنت فريستها.. عبر عن رأيك على هاشتاج "TobaccoExposed" وافضح مخططاتها".

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وفى 31 مايو الماضى، الذى يحتفل فيه بمناسبة "اليوم العالمى لمكافحة التبغ"، كان قد بث المكتب الإقليمى للصحة العالمية بالشرق الأوسط عبر حسابة الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، فيديو للتوعية بمخاطر التبغ.

 

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط، فى رسالته المصورة - آنذاك - "أن الشباب مستهدفون منذ سنوات طويلة بمنتجات التبغ التقليدية، وهم اليوم هدف رئيسى لمنتجات نيكوتين جديدة مثل السجائر الإلكترونية.. وأيًا كان نوع منتجات التدخين أو السجائر الإلكترونية التى تستخدمونها، مؤكدا لا شيء منها آمن".

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ولفت مقطع الفيديو الذى شارك فيه عدد من الشباب أن منتجات التبغ تقتل أكثر من 8 ملايين شخص فى العالم سنوياً فى الوقت الذى تنفق فيه شركات التبغ أكثر من  8 مليارات دولار أمريكى على التسويق والإعلان، بالإضافة إلى أنه تسعى دوائر صناعة التبغ والصناعات المرتبطة بها فى تسويق منتجاتها للأطفال والمراهقين، ومستهلكين جدد لاستمرار تجارتها التى تبلغ مليارات الدولارات، وأشار الفيديو إلى حقيقه أن السيجارة الالكترونية غير أمنة وأن الدوائر الصناعية توهم المستهلكين بذلك مما يجعلها أمر مناسب للمستهلك.

 


منظمة الصحة العالمية

السيجارة الالكترونية

اليوم العالمى للتبغ

اضرار التدخين

تدخين التبغ

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