اليوم السابع
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السفير الكندى بالقاهرة يعلن دعم جهود مصر فى مكافحة كورونا

الخميس، 04 يونيو 2020 05:49 م
السفير الكندى بالقاهرة يعلن دعم جهود مصر فى مكافحة كورونا السفير الكندى بالقاهرة
كتبت ريم عبد الحميد

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أعلن السفير الكندى تقديم مساعدة إضافية لدعم مصر فى مواجهة فيروس كورونا، حيث تقوم بإعادة تشكيل البرامج الحالية وإعادة ترتيبها للمساعدة فى قيادة التحديات الجديدة.

وكان  السفير الكندى بالقاهرة جس داتون، قال إن حجم التبادل التجارى بين بلاده ومصر يبلغ 1.7 مليار دولار، وإن الميزان التجارى يميل لصالح مصر نتيجة صادرات الذهب المصري، وأضاف السفير - خلال اجتماعه بأعضاء مجلس الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل - أن الاقتصاد المصرى هو الأقوى والأكبر نموا على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، وفقا لما أكدته التقارير المالية العالمية الموثقة.

وعبر السفير عن تفاؤله بمستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين فى مجال التعدين، خاصة وأن التعديلات التى تمت على قوانين الاستثمار فى مصر حفزت الكثير من الشركات الكندية على مضاعفة استثماراتها فيها، بالإضافة إلى تعاون البلدين حالياً فى كثير من المجالات، أهمها النظم والمعلومات والبنية التحتية ووسائل المواصلات، حيث تعاقدت مصر على شراء 12 طائرة "إير باص"، جرى توريد 6 منها، ويجرى توريد باقى الصفقة.

 

وقال إنه يعلن مع نظيره السفير السويدى بالقاهرة دعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات حيث أن هذا أفضل السبل لضمان عالم أكثر سلاما وورخاء.

 

 


السفير الكندى بالقاهرة

كندا

السويد

كورونا

كوفيد19

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