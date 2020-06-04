اليوم السابع
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الخميس، 04 يونيو 2020 09:01 ص
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الزراعة تقدم روشتة لمحاصيل الأعلاف الخضراء.. لمزارعى البرسيم

الخميس، 04 يونيو 2020 09:00 ص
الزراعة تقدم روشتة لمحاصيل الأعلاف الخضراء.. لمزارعى البرسيم برسيم
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع"، عدد من التوصيات التى أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ممثلة فى قطاع الارشاد الزراعى الواجب على مزارعى محاصيل الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية، مراعاتها خلال شهر يونيو.

وتمثلت التوصيات فى الآتي:

أولاً: البرسيم المسقاوى :

-يبدأ الحصاد بمجرد إنتهاء عملية النضج فى الصباح الباكر.

-يتم عملية الدراس بمجرد جفاف البرسيم بعد الحصاد.

-تتم عملية الغربلة وإجراءات الفحص والإعتماد للمساحات المبلغ عنها من قبل إستعداد لتعبئتها وتخزينها للبيع فى أغسطس وسبتمبر.

ثانياً: البرسيم الحجازي:

-يترك البرسيم الذى تم حشة فى شهر مايو فى حالة الحصول على بذرة .

ثالثاً: محاصيل العلف الصيفية :

-إجراء عمليات العزيق وإعطاء جرعة السماد الأزوتى الموصى بها سابقاً.

-أخذ الحشة الأولى لزراعات الصيفى التى تمت فى إبريل.

-أضافة الجرعة الثانية من السماد الأزوتى عقب الحش.

-الحش على أرتفاع من 7-10سم من سطح التربة فى محاصيل العلف الصيفية.

-الحش فى اللوبيا على أرتفاع 20سم أى بعد 20سم من الجذر لضمان أستمرارالنموفى الحشات التالية.

فيما يواصل قطاع الارشاد الزراعى، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ممثلا فى الادارة المركزية للبساتين والمحاصيل، اصدر نشرات توصيات فنية مصورة، توضح خلالها الاجراءات والمعاملات والممارسات الواجب على مزارعى محاصيل الزراعية اتباعها .

وكان الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعى ، قال إن ذلك يأتى ضمن توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، بالتوسع فى منظومة التحول الرقمي، ودعم المزارعين من خلالها، وخاصة مع قلة عدد المرشدين الزراعين، بحيث يتم توصيل المعلومة الارشادية للمزارعين من خلال وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعى المختلفة، بصورة مبسطة، ويقوم بتطبيقها على محصوله، لضمان الحصول على انتاجية عالية، وحماية المحصول من اية اصابات.

وأضاف رئيس قطاع الارشاد الزراعى ، أنه يتم تعميم تلك التوصيات والمواد المصورة، على كافة مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي، ومديرى عموم الارشاد الزراعى والمكافحة، بكافة المحافظات، ومديرى المحطات البحثية، بحيث يتم تعميمها على مستوى المحافظة والمركز والادارة، وكافة الجمعيات الزراعية، والقادة الريفيين لضمان وصولها الى كافة المزارعين.

وأشار رئيس قطاع الارشاد الزراعى ، الى أن هناك تعاون مع كافة منظمات المجتمع المدني، والمعنية بالزراعة والارشاد الزراعي، والمزارعين، لنشر هذه التوصيات على نطاق اوسع، لافتا الى أنه يجرى حاليا اعداد مواد مصورة لباقى المحاصيل، وسيتم نشرها تباعا للوصول الى المزارعين بكافة قرى ونجوع مصر.


الارشاد الزراعى

العلف الأخضر

البرسيم

اخبار اليوم

اخبار مصرية

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