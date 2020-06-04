اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 01:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

اسباب التهاب جفن العين وعلاجه بطرق طبيعية

الخميس، 04 يونيو 2020 01:00 ص
اسباب التهاب جفن العين وعلاجه بطرق طبيعية التهاب العين
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التهاب جفن العين هو التهاب في الغدد الدهنية بالجفون وهو السبب الأكثر شيوعًا لجفاف العين وله أسباب عديدة منها تراكم الزيوت والدهون ومن أعراض التهاب جفن العين الشعور باحمرار وحرقة في العين والحساسية للضوء، في هذا التقرير نتعرف على اسباب التهاب جفن العين، وفقاً لموقع "webmd".

اسباب التهاب جفن العين 3
 التهاب العين 

 

اسباب التهاب جفن العين
 

اسباب التهاب جفن العين، عديدة وتشمل ما يلي:

تراكم البكتيريا الزائدة.انسداد غدة الزيوت الموجود على الجفون.مشاكل الهرمونات.الحساسية.العدوى بفيروس.الأمراض الجلدية مثل التهاب الجلد الدهني والوردية والإكزيما.الحشرات الصغيرة تسمى العث.

وتجعل التهاب جفن العين جفونك حمراء وتصاب بالحكة والتورم قليلاً، كما قد تبدو قواعد رموشك متقشرة قد تلاحظ أيضًا:

-الشعور وكأن شيئًا ما في عينيك.

-شعور حارق في عينك.

-الحساسية للضوء.

اسباب التهاب جفن العين 1
اسباب التهاب جفن العين 

رؤية ضبابية.

-عيون جافة.

-عيون حمراء.

-عيون دامعة.

-رموش قشرية عند الاستيقاظ في الصباح.

ولتشخيص التهاب الجفن سيسألك طبيبك عن أعراضك وقد يقوم أيضًا بما يلي:

النظر إلى جفنك ورموشك وملمس بشرتك.استخدام جهاز تكبير للنظر في حواف الجفون وفتحات الغدد هناك.التأكد من أن عينيك تصنعان دموعًا كافية.أخذ عينة من المواد من جفونك للتحقق من البكتيريا.

اسباب التهاب جفن العين
 التهاب جفن العين

علاج التهاب جفن العين
 

لا يوجد علاج لالتهاب الجفن ولكن قد تكون قادرًا على إدارته وعلاجه من خلال العناية بالجفون.

يمكن أن تساعد الكمادات الدافئة في تليين القشرة وتخفيف الحطام الزيتي اتبع هذه الخطوات:

-بلل منشفة نظيفة بالماء الدافئ (وليس الساخن).

- ضعها فوق الجفون المغلقة لمدة 5 دقائق.

-بللها مرة أخرى حسب الضرورة لإبقائها دافئة.

-قد يساعد الحفاظ على نظافة الجفون أيضًا في تخفيف الأعراض.

وبناءً على سبب التهاب الجفن، قد يوصي طبيبك بما يلي:

-الدموع الاصطناعية.

-المضادات الحيوية، إما كمرهم أو قطرات أو رذاذ لعينيك أو كحبوب تبتلعها.

-الأدوية المضادة للفيروسات.

-أدوية أخرى مثل الكورتيزون.


اسباب التهاب جفن العين

التهاب جفن العين

علاج التهاب جفن العين

اسباب التهاب العين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

استشارى عيون: كورونا يحدث التهابات بالعين والعدسات اللاصقة أكثر عرضة للفيروس

الأربعاء، 29 أبريل 2020 09:19 م

الأعراض الـ6 المصاحبة لارتفاع حرارة الجسم والسعال الجاف عند الإصابة بكورونا.. فقدان حاستى الشم والتذوق ضمن الأعراض.. والإرهاق الجسدى علامة تنذر بالخطر.. واحذر من آلام البطن والتهاب العين وفقدان الشهية

الجمعة، 27 مارس 2020 04:00 م

اعراض التهاب العين وطرق الوقاية من العدوى وأبرزها نظافة الأيدى

الخميس، 21 نوفمبر 2019 03:00 ص

الصحة السعودية تدعو الحجاج الذين يعانون من التهابات العيون لعدم التعرض للشمس

الإثنين، 12 أغسطس 2019 09:36 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السياحة بالبحر الأحمر: لجان تفتيش على 5 فنادق جديدة لاستقبال السياحة الداخلية

السياحة بالبحر الأحمر: لجان تفتيش على 5 فنادق جديدة لاستقبال السياحة الداخلية

المطارات تستقبل العالقين ونقل غير المشتبه بإصابتهم بالطيران الداخلى لمطار القاهرة

المطارات تستقبل العالقين ونقل غير المشتبه بإصابتهم بالطيران الداخلى لمطار القاهرة

تعرف على الخطوط الساخنة بالجيزة للتعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بكورونا

تعرف على الخطوط الساخنة بالجيزة للتعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بكورونا

الأزهر الشريف يوضح فضل صيام الست من شوال

الأزهر الشريف يوضح فضل صيام الست من شوال

مدعى عام مينيسوتا: توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى للمتهم بقتل فلويد ممكنة

مدعى عام مينيسوتا: توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى للمتهم بقتل فلويد ممكنة

بنك التعمير والإسكان: غلق فرع الزمالك 4 أيام لإصابة موظف بكورونا

بنك التعمير والإسكان: غلق فرع الزمالك 4 أيام لإصابة موظف بكورونا

نائب مدير مستشفى أبو خليفة: شائعات وفاة رجاء الجداوى غير أخلاقية وحالتها مستقرة

نائب مدير مستشفى أبو خليفة: شائعات وفاة رجاء الجداوى غير أخلاقية وحالتها مستقرة

وزيرة البيئة: تقطيع الكمامة والجوانتى يقطع الطريق على التجارة غير الشرعية

وزيرة البيئة: تقطيع الكمامة والجوانتى يقطع الطريق على التجارة غير الشرعية

انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو

انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو

أشرف زكى: رجاء الجداوى قرأت "خبر وفاتها".. وصلولها ركعتين

أشرف زكى: رجاء الجداوى قرأت "خبر وفاتها".. وصلولها ركعتين

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ 7350 وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ 7350 وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: ارتفاع الحالات المتحولة نتيجة تحاليلها بكورونا إلى سلبية لـ 8371 حالة

الصحة: ارتفاع الحالات المتحولة نتيجة تحاليلها بكورونا إلى سلبية لـ 8371 حالة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة