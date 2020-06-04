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ارتفاع عدد الإصابات بكورونا فى اليمن إلى 419 وتسجيل 95 وفاة

الخميس، 04 يونيو 2020 03:22 م
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا فى اليمن إلى 419 وتسجيل 95 وفاة كورونا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الصحة اليمنية عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في اليمن إلى 419 بما فيها 95 حالة وفاة، حيث تمثل هذه الأرقام ارتفاعا بـ20 إصابة وثماني وفيات مقارنة مع الإحصاءات التي نشرتها الوزارة مساء أمس.

 

وفى وقت سابق قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أنه نقلا عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تم الإعلان عن 30 إعلانا عن تعهدات بمبلغ إجمالي قدره 1.35 مليار دولار على خلفية مؤتمر المانحين لليمن.

 

وأضاف دوجاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن هذا أقل بكثير من 2.4 مليار دولار قدرتها وكالات الإغاثة أنها ستحتاجها إلى تغطية الاحتياجات من يونيو حتى ديسمبر، بما في ذلك استجابة جائحة "كوفيد-19"

 

ولفت دوجاريك وفقا لمارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ ورئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" أنه ما لم نجمع المزيد من الأموال، فإننا نواجه نتائج مروعة في اليمن" مضيفا " أن أولئك الذين لم يتعهدوا بعد ، بمن فيهم بعض المانحين الرئيسيين ، يجب عليهم الآن الوقوف والقيام بدورهم ؛ في حين أضاف أن على أولئك الذين تعهدوا بتقديم الأموال والنقود الفعلية في أقرب وقت ممكن".


اليمن

إصابات

كورونا

زامه كورونا

كوفيد 19

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