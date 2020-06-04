اتحاد الغرف التجارية يوقع عقد استلام مبنى جديد لتسهيل وتطوير الخدمات لأعضائه

كتب أحمد حمادة

وقع المهندس إبراهيم محمود العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية اليوم الخميس ملحقا لعقد استلام المبنى الجديد للاتحاد وينص العقد علي تسليم المبنى جاهزا للتشغيل خلال خمسة أشهر ليتمكن الاتحاد من تقديم الخدمات المستحدثة لمنتسبيه بكفائة وفاعلية.

ويأتي ذلك فى إطار خطة الاتحاد العام للغرف التجارية للتحديث والتطوير والتحول الرقمي والتى تستدعى سرعة الانتقال إلى المقر الجديد.

كما يأتي هذا الافتتاح في ظل التوقف 10 سنوات لاستلام المبني لظروق مختلفة ويعتبر المقر الجديد هو الأول لاتحاد الغرف التجارية يتم تصميمه ليكون مبنى ذكى بكافة تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات الحديثة من خلال بروتوكول موقع مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى اطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، وهو أيضا مبنى أخضر صديق للبيئة حيث يعمل بالغاز الطبيعى لخفض الانبعاثات، وبه كافة تكنولوجيات ترشيد الطاقة.

وتم إنشاء المبنى على مساحة 3857 مترومكون من ستة أدوار بخلاف الأرضى والبدروم بمساحة 930 متر للدور الواحد ومزود بجراجات لـ50 سيارة.

ويتضمن الدور الأرضى والأول المكتبة وقطاعات التعامل مع الزوار والمكتبة والمركز الصحفى ومركز الاجتماعات عن بعد وقاعات اجتماعات متعددة تسع 50 و 150 و200 فرد، ويتضمن الدورين الثانى والثالث إدارات الاتحاد وقاعات اجتماعات، وفى الرابع رئاسة الاتحاد والامانة العامة ورؤساء القطاعات، وفى الخامس الهيئات الدولية التى يستضيفها الاتحاد والسادس قاعات متعددة الوظائف والكافيتيريا، ويتضمن البدروم قاعة مؤتمرات تسع 750 فرد مزودة باحدث تكنولوجيات الاتصالات والعرض.

وقال المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن المقر الجديد يستضيف اتحاد الغرف الافريقية، والمكاتب الاقليمية لغرفة التجارة الدولية، والغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة، واتحاد الغرف العربية، إلي جانب كافة الغرف المشتركة مع مختلف دول العالم بهدف دعم تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات ليكون مقر الاتحاد الجديد هو بوابة مصر الحديثة للعالم اجمع.

ونوه "العربي" إلي أنه مع الانتقال إلى المبنى الجديد سيتمكن الاتحاد من تقديم العديد من الخدمات المستحدثة من تدريب وربط لمنتسبيه مع المستوردين حول العالم وموردى التكنولوجيا، كما سيتم تنظيم المؤتمرات بالمقر الجديد سواء عن بعد باستخدام تكنولوجيات الاتصالات أو فى قاعة المؤتمرات الكبرى، إلى جانب الدورات التدريبية التى يقدمعا لمنتسبيه.