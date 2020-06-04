اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 03:07 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اتحاد الغرف التجارية يوقع عقد استلام مبنى جديد لتسهيل وتطوير الخدمات لأعضائه

الخميس، 04 يونيو 2020 02:31 م
اتحاد الغرف التجارية يوقع عقد استلام مبنى جديد لتسهيل وتطوير الخدمات لأعضائه ابراهيم محمود العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وقع المهندس إبراهيم محمود العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية اليوم الخميس ملحقا لعقد استلام المبنى الجديد للاتحاد وينص العقد علي تسليم المبنى جاهزا للتشغيل خلال خمسة أشهر ليتمكن الاتحاد من تقديم الخدمات المستحدثة لمنتسبيه بكفائة وفاعلية.
 
ويأتي ذلك فى إطار خطة الاتحاد العام للغرف التجارية للتحديث والتطوير والتحول الرقمي والتى تستدعى سرعة الانتقال إلى المقر الجديد.
 
كما يأتي هذا الافتتاح في ظل التوقف 10 سنوات لاستلام المبني لظروق مختلفة ويعتبر المقر الجديد هو الأول لاتحاد الغرف التجارية يتم تصميمه ليكون مبنى ذكى بكافة تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات الحديثة من خلال بروتوكول موقع مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى اطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، وهو أيضا مبنى أخضر صديق للبيئة حيث يعمل بالغاز الطبيعى لخفض الانبعاثات، وبه كافة تكنولوجيات ترشيد الطاقة.
 
وتم إنشاء المبنى على مساحة 3857 مترومكون من ستة أدوار بخلاف الأرضى والبدروم بمساحة 930 متر للدور الواحد ومزود بجراجات لـ50 سيارة.
 
ويتضمن الدور الأرضى والأول المكتبة وقطاعات التعامل مع الزوار والمكتبة والمركز الصحفى ومركز الاجتماعات عن بعد وقاعات اجتماعات متعددة تسع 50 و 150 و200 فرد، ويتضمن الدورين الثانى والثالث إدارات الاتحاد وقاعات اجتماعات، وفى الرابع رئاسة الاتحاد والامانة العامة ورؤساء القطاعات، وفى الخامس الهيئات الدولية التى يستضيفها الاتحاد والسادس قاعات متعددة الوظائف والكافيتيريا، ويتضمن البدروم قاعة مؤتمرات تسع 750 فرد مزودة باحدث تكنولوجيات الاتصالات والعرض.
 
وقال المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن المقر الجديد يستضيف اتحاد الغرف الافريقية، والمكاتب الاقليمية لغرفة التجارة الدولية، والغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة، واتحاد الغرف العربية، إلي جانب كافة الغرف المشتركة مع مختلف دول العالم بهدف دعم تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات ليكون مقر الاتحاد الجديد هو بوابة مصر الحديثة للعالم اجمع.
 
ونوه "العربي" إلي أنه مع الانتقال إلى المبنى الجديد سيتمكن الاتحاد من تقديم العديد من الخدمات المستحدثة من تدريب وربط لمنتسبيه مع المستوردين حول العالم وموردى التكنولوجيا، كما سيتم تنظيم المؤتمرات بالمقر الجديد سواء عن بعد باستخدام تكنولوجيات الاتصالات أو فى قاعة المؤتمرات الكبرى، إلى جانب الدورات التدريبية التى يقدمعا لمنتسبيه.

اتحاد الغرف التجارية

أخبار اقتصاد

الغرف التجارية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

لماذا انخفضت إصابات ووفيات فيروس كورونا؟ انحسار مؤشر الوفيات لــ3.8 % والإصابات الجديدة لــ3.7 %.. و5 أسباب تقف وراء تراجع الإصابات.. والعلاج بالبلازما منقذ الحالات الحرجة من الوفاة

لماذا انخفضت إصابات ووفيات فيروس كورونا؟ انحسار مؤشر الوفيات لــ3.8 % والإصابات الجديدة لــ3.7 %.. و5 أسباب تقف وراء تراجع الإصابات.. والعلاج بالبلازما منقذ الحالات الحرجة من الوفاة

"الأزهر للفتوى" يحذر من تحديث لعبة "بابچى": يحتوى على ركوع اللاعب لصنم

"الأزهر للفتوى" يحذر من تحديث لعبة "بابچى": يحتوى على ركوع اللاعب لصنم

غدا شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

غدا شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الحجر الصحى بالمطار: الكشف على الرحلة يستغرق 45 دقيقة بعد تطبيق العزل المنزلى

الحجر الصحى بالمطار: الكشف على الرحلة يستغرق 45 دقيقة بعد تطبيق العزل المنزلى

السجون تفرج عن 399 سجين بعفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 399 سجين بعفو رئاسي وشرطي

إقامة صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر بالأئمة فقط ونقلها عبر التلفزيون

إقامة صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر بالأئمة فقط ونقلها عبر التلفزيون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة