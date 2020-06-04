إصابة 4 أشخاص بالرصاص فى شمال لندن

رويترز

قالت الشرطة البريطانية إن أربعة أشخاص، منهم ثلاثة بالغين وطفل، أصيبوا بالرصاص في شمال لندن، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، وإنه تم فتح تحقيق في الحادث.

وذكرت الشرطة في بيان أن الأربعة نقلوا إلى المستشفى، مضيفا أنه لم يتم اعتقال أحد حتى الآن. يذكر أن صادق خان، عمدة لندن قد وجه رسالة إلى مواطنيه بضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في ظل التظاهرات التي شهدتها العاصمة البريطانية، موضحا أن أصحاب البشرة السمراء يواجهون عنصرية في جميع أنحاء العالم.

وكتب صادق خان، عبر حسابه بموقع تويتر: "يجب أن نكون غاضبين من العنصرية التي يوجهها ذوى البشرة السمراء في جميع أنحاء العالم، إن استخدام القوة المفرطة للشرطة في أي مكان والعنصرية النظامية التي لا تزال تصيب مجتمعنا وذلك أمر خاطئ، ولكن يجب أن تكون الاحتجاجات سلمية ويجب عدم مهاجمة خدمات الطوارئ لدينا"