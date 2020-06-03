44 ألف يزورون الموقع الإلكتروني للتقديم لرياض الأطفال بالمنوفية

شهد الموقع الإلكتروني لاستقبال طلبات التقديم لرياض الأطفال بالمدارس التجريبية والمتميزة بمحافظة المنوفية، إقبالا شديدا منذ إطلاقه أول أمس، حيث سجل عدد الزائرين للموقع 44 ألف زائر، فيما بلغ عدد الطلاب المتقدمين 2353 طالبا، وسجل مركز ومدينة شبين الكوم أعلى المراكز، فيما سجلت مدينة سرس الليان أقل نسبة تقديم للطلاب، وجاءت المدرسة الرسمية المتميزة المتكاملة للغات بشبين الكوم في المركز الأول تسجيلا لرغبات التقديم .
ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن محافظة المنوفية كان لها السبق في اطلاق موقع الكتروني للتقديم للمدارس المتميزة والرسمية للغات ، يأتي هذا في اطار خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا وحرصا علي صحة وسلامة المواطنين ومنعا للتزاحم والاختلاط والتقليل من التجمعات وتقليل فرص الاصابة بالعدوي .
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