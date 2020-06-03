44 ألف يزورون الموقع الإلكتروني للتقديم لرياض الأطفال بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شهد الموقع الإلكتروني لاستقبال طلبات التقديم لرياض الأطفال بالمدارس التجريبية والمتميزة بمحافظة المنوفية، إقبالا شديدا منذ إطلاقه أول أمس، حيث سجل عدد الزائرين للموقع 44 ألف زائر، فيما بلغ عدد الطلاب المتقدمين 2353 طالبا، وسجل مركز ومدينة شبين الكوم أعلى المراكز، فيما سجلت مدينة سرس الليان أقل نسبة تقديم للطلاب، وجاءت المدرسة الرسمية المتميزة المتكاملة للغات بشبين الكوم في المركز الأول تسجيلا لرغبات التقديم .