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وكالة: نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية يصل موسكو لإجراء محادثات

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:39 ص
وكالة: نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية يصل موسكو لإجراء محادثات الوضع فى ليبيا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت وكالة الإعلام الروسية إن أحمد معيتيق نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية وصل إلى موسكو اليوم الأربعاء لإجراء محادثات.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يوم الاثنين إن الطرفين المتحاربين في البلاد وافقا على استئناف محادثات وقف إطلاق النار.

وكانت قد رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بقرار مجلس الأمن بالمصادقة على نتائج مؤتمر برلين، واعتمد مجلس الأمن أمس الأربعاء، قرارا يدعم نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا، وحصل القرار 2510 على تأييد 14 عضوا من أعضاء مجلس الأمن الـ15، وامتنعت روسيا عن التصويت، وقال السفير الروسى لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بعد التصويت إنه ما كان ينبغى للمجلس أن يتسرع فى هذا الاتجاه.

 

حكومة الوفاق الليبية

موسكو

ليبيا

حكومة الوفاق

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