اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نيوزويك: ترامب رفع درجة تأهب الجيش فى واشنطن إلى ما يقرب من مستوى الحرب

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:00 ص
نيوزويك: ترامب رفع درجة تأهب الجيش فى واشنطن إلى ما يقرب من مستوى الحرب افراد الجيش الامريكى
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن البنتاجون أمر القوات والقواعد فى منطقة واشنطن العاصمة   بالانتقال لـ "وضع شارلى لحماية القوة" وهو وضع تهديد يشير إلى احتمالية كبير لاستهداف القوات العسكرية أو العمل الإرهابى، وهو ثانى أعلى مستوى متاح من التأهب، والذى أشارت المجلة إلى أن يقترب من مستوى الحرب.

 

 وبحسب الصحيفة، صدر أمر بحالة التأهب فى السابعة والنصف صباح أمس الثلاثاء بتوقيت واشنطن، وشمل مقاطعة كولومبيا وولايتى ميريلاند وفيرجينيا. وجاء الأمر بعد مجموعة من التصريحات والتهديدات المربكة والمتغيرة بشكل سريع من جانب البيت الأبيض فى الـ 24 ساعة السابقة.

وخلال هذه الفترة، هدد الرئيس ترامب حكام الولايات بالتدخل الفيدرالى وعين رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش الجنرال مارك ميلى كرئيس  للقوات الفيدرالية، وهو أمر يثير الشكوك من الناحية القانونية. فبموجب القانون،  يكون رئيس الأركان المشتركة بمثابة المستشار العسكرى الرئيسى للرئيس وليس قائدا عسكريا.

 

  وكان الرئيس ترامب قد قام يوم الاثنين وفى حالة من الهدوء بتحويل الحرس الوطنى فى مقاطعة كولومبيا إلى الحالة الفيدرالية، وهى أول قوات لحرس الوطنى يتم تحويلها للفيدرالية ردا على الاحتجاجات التى جاءت على مقتل جورج فلويد على يد الشرطة.

 

ومباشرة بعد منتصف ليل الثلاثاء، وصل إلى قاعدة أندروز الجوية فى جنوب ميريلاند طائرات عسكرية ونزل منها جنود  من الشرطة العسكرية فى الخدمة وجنود مشاة لتولى الدفاع عن المبانى والقواعد الفيدرالى.  كم أن أن حوالى 250 من الشرطة العسكرية الفعلية  من تورث كارولينا تم  إدخالهم فى القواعد العسكرية داخل مقاطعة كولومبيا بحلول منتصف الليل.


دونالد ترامب

البنتاجون

واشنطن

القوات العسكرية الامريكية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رويترز: زعماء للبروتستانت والكاثوليك ينتقدون ترامب بعد صورته وهو يرفع الإنجيل

الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:25 ص

جورج بوش يطالب ترامب بالاستماع لمطالب المحتجين الأمريكيين

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:33 ص

ترامب: المؤتمر الجمهورى لن يعقد فى ولاية نورث كاروليينا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:27 ص

الأمريكيون يتحدون حظر التجوال.. المتظاهرون يتواجدون فى شوارع واشنطن رغم بدء الحظر.. متطوعون يوزعون كمامات وأدوات وقاية على المحتجين.. وحاكم ولاية فرجينيا يرفض طلب ترامب بإرسال الحرس الوطنى

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:37 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

نيوزويك: ترامب رفع درجة تأهب الجيش فى واشنطن إلى ما يقرب من مستوى الحرب

نيوزويك: ترامب رفع درجة تأهب الجيش فى واشنطن إلى ما يقرب من مستوى الحرب

التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا فى مراجعة المقررات والامتحان فى موعده

التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا فى مراجعة المقررات والامتحان فى موعده

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

اعرف حقك.. قانون المستهلك يمنحك استرداد فلوسك حال تقديم خدمة غير صالحة

اعرف حقك.. قانون المستهلك يمنحك استرداد فلوسك حال تقديم خدمة غير صالحة

أهم 5 افتراضات اقتصادية بالموازنة الجديدة.. معدلات التضخم والنمو أبرزها

أهم 5 افتراضات اقتصادية بالموازنة الجديدة.. معدلات التضخم والنمو أبرزها

العالم يتجه نحو فتح قيود السفر أمام حركة السياحة الدولية.. اعرف التفاصيل

العالم يتجه نحو فتح قيود السفر أمام حركة السياحة الدولية.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة