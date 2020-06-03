اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:08 م
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نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بجهينة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:04 م
نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بجهينة نائب محافظ سوهاج يتفقد المشروعات
سوهاج – عمرو خلف

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 تفقد الدكتور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج ، خلال جولته بمركز ومدينة جهينة ، بعض مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول من البنك الدولى والحكومة المصرية ، يرافقه ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة .

وشملت جولة نائب المحافظ ، تفقد مشروع إنشاء سور وعدد 4 أبراج حراسة وغرفة أمن بإدارة مرور جهينة ، بتكلفة 6 مليون و 677 ألف و 473 جنيها، حيث وصلت نسبة التنفيذ بالمشروع 35%، كما تفقد مشروع إنشاء سوق حضرى بمدينة جهينة بتكلفة 4 مليون و 488 ألف و 420 جنيها ، ووصلت نسبة التنفيذ به 50% .

ووجه "القاضي" بضرورة تكثيف الأعمال وسرعة الانتهاء من خطة العمل وفقا لخطة التنفيذ الموضوعة والالتزام بالجدول الزمنى المحدد، لافتا إلى المتابعة الدورية والزيارات الميدانية المستمرة لتلك المشروعات . 

 

نائب المحافظ يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية بجهينة (1)
نائب المحافظ يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية بجهينة 

 

نائب المحافظ يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية بجهينة (2)
نائب المحافظ يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية بجهينة

 

نائب المحافظ يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية بجهينة (3)
نائب المحافظ يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية بجهينة 

 

نائب المحافظ يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية بجهينة (4)
نائب المحافظ يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية بجهينة

 

نائب المحافظ يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية بجهينة (5)
نائب المحافظ يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية بجهينة

 

نائب المحافظ يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية بجهينة (6)
نائب المحافظ يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية بجهينة

 

نائب المحافظ يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية بجهينة (7)
نائب المحافظ يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية بجهينة

 

نائب المحافظ يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية بجهينة (8)
نائب المحافظ يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية بجهينة

 

نائب المحافظ يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية بجهينة (9)
نائب المحافظ يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية بجهينة

 

نائب المحافظ يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية بجهينة (10)
نائب المحافظ يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية بجهينة 

 

نائب المحافظ يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية بجهينة (11)
نائب المحافظ يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية بجهينة 

 

نائب المحافظ يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية بجهينة (12)
نائب المحافظ يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية بجهينة 

 

نائب المحافظ يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية بجهينة (13)
نائب المحافظ يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية بجهينة 

 

نائب المحافظ يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية بجهينة (14)
نائب المحافظ يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية بجهينة 

 


سوهاج

نائب محافظ سوهاج

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