نائب محافظ بنى سويف يتابع توافر المستلزمات الوقائية والأدوية بالمستشفيات

بنى سويف - أيمن لطفى

واصلت لجنة متابعة المستشفيات ببنى سويف ، والتى شكلها المحافظ ، جولاتها الميدانية ، لمتابعة إستمرار توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية للأطقم الطبية بالمستشفيات المخصصة لتشخيص حالات كورونا ، ومتابعة مستوى الخدمة الصحية بالمستشفيات المركزية والعامة على مستوى المحافظة ، والتى تضم الطب العلاجى والجهات الرقابية والأمنية والتفتيش المالى والإدارى والمتابعة بالمحافظة.

وأشار بيان الى قيام نائب المحافظ "رئيس اللجنة " يرافقه وكيل وزارة الصحة ، اليوم الأربعاء بزيارة مستشفى الصدر، مستشفى الحميات،والتى تم خلالها الاطمئنان على توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية ،وسهولة إجراءات صرفها ،وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين بالمستوى المطلوب ، والتأكد من أن المخزون من تلك المستلزمات يكفى الاحتياجات اللازمة للمستشفيات لمدة أسبوعين"على الأقل"، وأن إجراءات استقبال الحالات المشتبه بكورونا تتم وفقاً للبروتوكولات الصادرة من وزارة الصحة .

وتابع نائب محافظ بنى سويف "من واقع سجلات المستشفيات"انتظام حضور الأطقم الطبية بالشكل الكافى لتقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين،ونسب الإشغال بهذه المستشفيات،والوقوف على مدى تطبيق تعليمات وزارة الصحة بشأن الأجازات للأطقم الطبية ، موجها مسئولى المتابعة بإعداد تقرير بنتيجة مرور اليوم لعرضه على المحافظ ، متضمنا ملاحظات اللجنة فى هذا الشأن والسلبيات التى تبينت للجنة " إن وُجدت" ، واقتراح الحلول المناسبة لها

واستكمل نائب المحافظ جولته، حيث تفقد سوق حوض الدلالة، وماكينات الصراف الآلى بالمدينة ، متابعا الالتزام بالإجراءات الوقائية ، والالتزام بارتداء الكمامات ، ومسافات التباعد بين المواطنين ، مشددا على متابعة الالتزام بذلك ، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ، وذلك فى إطار الخطة الشاملة للدولة فى مجابهة فيروس كورونا .

كما قام نائب محافظ بنى سويف ، بجولة فى مركز ناصر ، وذلك لمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة بشأن إلزام المواطنين بارتداء الكمامات فى المرافق العامة وأماكن التجمعات ،ومتابعة مستوى الخدمة الطبية بالمستشفيات والاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات والأدوية، وذلك ضمن إجراءات الحكومة لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وناشد نائب المحافظ المواطنين بضرروة الالتزام بكل إجراءات الوقاية ، وارتداء الكمامات ، حرصا على سلامتهم ، مؤكدا على أن المحافظة لا تدخر جهدا للتيسير عليهم لتطبيق هذه الإجراءات ، وأنه يجب عليهم التعاون وأن يكونوا حريصين على أنفسهم و صحة سلامة أسرهم.