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موريتانيا تعلن تسجيل 3 وفيات و77 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:50 م
موريتانيا تعلن تسجيل 3 وفيات و77 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم الأربعاء، تسجيل 3 وفيات و77 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تماثل 57 حالة للشفاء.، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الدكتور سيدى ولد الزحاف، مدير عام الصحة العمومية الموريتانية -فى تصريح بثته الإذاعة الموريتانية  - ان إجمالى الإصابات المؤكدة فى بلاده منذ أول ظهر للفيروس فى مارس الماضى بلغ 539 شخصا، وتعافى 27 شخصا، وتوفى 23 شخصا.

وأضاف أن 480 شخصا يواصلون علاجهم فى المستشفيات الموريتانية.
وكانت أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل حالة وفاة إضافية و60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد .
 
وأفاد مدير الصحة العمومية سيدي ولد الزحاف،  أن الوزارة أجرت اليوم 950 فحصا مخبريا، موضحا أن هذه الفحوص كشفت عن شفاء خمسة مصابين مع ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى 483، من بينها 26 حالة شفاء و21 حالة وفاة.

 


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