موريتانيا تعلن تسجيل 3 وفيات و77 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم الأربعاء، تسجيل 3 وفيات و77 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تماثل 57 حالة للشفاء.، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الدكتور سيدى ولد الزحاف، مدير عام الصحة العمومية الموريتانية -فى تصريح بثته الإذاعة الموريتانية - ان إجمالى الإصابات المؤكدة فى بلاده منذ أول ظهر للفيروس فى مارس الماضى بلغ 539 شخصا، وتعافى 27 شخصا، وتوفى 23 شخصا.

وأضاف أن 480 شخصا يواصلون علاجهم فى المستشفيات الموريتانية .

وكانت أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل حالة وفاة إضافية و60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد .