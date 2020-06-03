اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:05 م
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مظاهرات بهايد بارك فى لندن احتجاجا على مقتل جورج فلويد.. صور

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:45 م
مظاهرات بهايد بارك فى لندن احتجاجا على مقتل جورج فلويد.. صور متظاهرون يحملون اللافتات بلندن
كتب محمد عبد المجيد تصوير رويترز

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نظم عدد من المتظاهرون الإنجليز، اليوم الأربعاء مظاهرة بحديقة الـ "هايد بارك"، بالعاصمة الإنجليزية لندن، تضامننا منهم و احتجاجا على مقتل جورج فلويد المواطن الأمريكى من أصول أفريقية، على أيادى أحد ضباط الشرطة بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الامريكية. 
 
المتظاهرين بحديقة هايد بارك
المتظاهرين بحديقة هايد بارك
 
و حمل المتظاهرون لافتات مكتوب عليها "الحياة السوداء"، و لافتات اخرى مكتوب عليها أسم جورج فلويد، و أرتدى البعض كمامات مكتوب عليها "لا استطيع التنفس" فى إشارة إلى أخر ما قاله فلويد قبل وفاته مباشرة، و إلتزم المتظاهرين بارتداء الكمامات الواقية. 
 
جانب من المتظاهرات
جانب من المتظاهرات
 
و من الجدير بالذكر، أن منظمو الاحتجاجات المناهضة للعنصرية فى المملكة المتحدة، قد اتهموا الشرطة باستهداف السود بشكل غير عادل أثناء الإغلاق، ودعوا إلى مزيد من المظاهرات هذا الأسبوع، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
 
سيدة ترتدى كماماة مكتوب عليها لا استطيع التنفس
سيدة ترتدى كماماة مكتوب عليها لا استطيع التنفس
 
واندلعت احتجاجات فى لندن وكارديف ومانشستر ونوتنجهام يومى السبت والأحد الماضيين، ضد مقتل جورج فلويد الأسبوع الماضى على يد ضابط شرطة أبيض فى ولاية مينيسوتا ، وهى الاحتجاجات التى أدت إلى اضطرابات واسعة النطاق فى جميع أنحاء الولايات المتحدة.
 
متظاهرون يحملون اللافتات بلندن
متظاهرون يحملون اللافتات بلندن

مظاهرات بلندن احتجاجا على مقتل فلويد
مظاهرات بلندن احتجاجا على مقتل فلويد

 


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