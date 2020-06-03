مطار مرسى علم يستعد لاستقبال رحلتين استثنائيتين لعالقين من السعودية والكويت

وأكد مصدر من مطار مرسي علم الدولي، أن الرحلة الاولي من المقرر لها أن تصل من مطار الكويت وعلي متنها ما لا يقل عن 200 عالق مصري هناك، كذلك تصل الرحلة الثانية من مطار مدينة العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم ايضا.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أنه مازالت الفرق الطبية المكونة من اطباء الحجر الصحي والطب الوقائي في انتظار جميع رحلات العالقين بالخارج، حيث يتم تعقيمهم وتعقيم حقائبهم بمجرد نزولهم من الطائرة ثم يتم اتباع الاجراءات الاحترازية منهم لمواجهة كورونا واخذ عينة دم لتحليلها .