مطار مرسى علم يستعد لاستقبال رحلتين استثنائيتين لعالقين من السعودية والكويت

يستعد مطار مرسي علم الدولي، مساء اليوم الأربعاء، لاستقبال رحلتين طيران لعالقين مصريين، قادمتين من الأراضي السعودية والكويتية، استعدادا لنقلهم للحجر الصحي بمرسي علم لقضاء فترة اسبوع المخصصة للحجر الصحي .
وأكد مصدر من مطار مرسي علم الدولي، أن الرحلة الاولي من المقرر لها أن تصل من مطار الكويت وعلي متنها ما لا يقل عن 200 عالق مصري هناك، كذلك تصل الرحلة الثانية من مطار مدينة العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم ايضا.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أنه مازالت الفرق الطبية المكونة من اطباء الحجر الصحي والطب الوقائي في انتظار جميع رحلات العالقين بالخارج، حيث يتم تعقيمهم وتعقيم حقائبهم بمجرد نزولهم من الطائرة ثم يتم اتباع الاجراءات الاحترازية منهم لمواجهة كورونا واخذ عينة دم لتحليلها .
كان استقبل مطار مرسى علم الدولى صباح اليوم الأربعاء ، رحلة طيران استثنائية ، قادمة من مدينة جده السعودية ، تقل على متنها 166 عالقا مصريا بالسعودية ، وذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران لإعادة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى .
وقال مصدر من مطار مرسى علم الدولى ، إن رحلة جدة التى وصلت اليوم الأربعاء ، تعد ضمن عددا كبير من الرحلات التى وصلت من الأراضى السعودية ، لنقل العالقين هناك لمطار مرسى علم الدولى ، حيث وصلت رحلة خلال الأسبوع الجارى أكثر من 3 رحلات من مطار جدة ، يقلان على متنهما اكثر من 550 عالق ، مؤكدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات المتبعة لنقلهم للفندق المخصص لهم كحجر صحى بمرسى علم لمدة أسبوع.
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