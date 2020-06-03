مش بس الرئة..الفيروس التاجى يهاجم الأوعية الدموية ويسبب الجلطات

كتبت نهير عبد النبى

من المعروف منذ بداية انتشار الفيروس التاجى أن له مضاعفات خطيرة على الرئتين والجهاز التنفسى، ولكن مع استمرار الأطباء في الإبلاغ عن معدلات عالية من الجلطات الدموية والسكتات الدماغية وتورم الدماغ ومشاكل في القلب لدى مرضى الفيروس التاجي لديهم ، يشك الباحثون في أن العدوى أكثر من مجرد أمراض تنفسية ، لكنهم متعثرون للحصول على تفسير.

حسب ما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية ، ربما وجدت إحدى الدراسات ، التي نُشرت في أبريل ، مفتاح الهيكل العظمي للأعراض الغريبة والمتفاوتة التي تصيب المصابين بالفيروس التاجي، حيث وجد الباحثون في سويسرا أن الفيروس يهاجم الخلايا التي تبطن الأوعية الدموية وهو ما قد يفسر استمرار التخثر وفشل الأعضاء التي لا تشارك عادةً في أمراض الجهاز التنفسي مثل COVID-19

وجد باحثون سويسريون أدلة واضحة على أن الفيروس التاجي كان يصيب ويتكاثر في بطانة الأوعية الدموية لكلى المرضى وكذلك علامات الالتهاب وموت الخلايا الناجم عن الفيروس في القلب والأمعاء الدقيقة والرئتين ، يقترح أن الفيروس التاجي هو مرض في الأوعية الدموية ، وكذلك عدوى في الرئة، يموت العديد من مرضى الفيروس التاجي ليس بسبب فشل الرئة ، ولكن من الجلطات الدموية.

في الولايات المتحدة، أفاد بعض الأطباء أن ما يصل إلى 40 % من مرضى الفيروس التاجي لديهم يصابون بجلطات دموية، وأصبح التخثر مصدر قلق شائع وكبير لدرجة أن الأطباء بدأوا في وضع الأشخاص المعترف بهم للإصابة بفيروسات التاجية على مميعات الدم بالطبع.

رأى الباحثون في مستشفى جامعة زيورخ نمطًا في ثلاثة مرضى أثاروا شكوكهم حول كيف يمكن أن تكون الأوعية الدموية الخيط المشترك بين فيروسات التاجية وتلف الأعضاء مثل القلب والكليتين، كان أحد المرضى رجلاً يبلغ من العمر 71 عامًا خضع سابقًا لعملية زرع كلى. توفي بعد ثمانية أيام من دخوله المستشفى لـ COVID-19.،بعد وفاته وجد الأطباء خلايا التهابية وعلامات على أن الخلايا السليمة كانت تموت في كليته المزروعة والقلب والأمعاء الدقيقة ، وكذلك انسداد في الأوعية الدموية في رئتيه.

والشخص الثاني الذي درسوه كان امرأة تبلغ من العمر 58 عامًا تعاني من السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم، بدأت رئتيها ، تليها أعضاء أخرى في الفشل. بحلول يومها السادس عشر في المستشفى ، كان من الواضح أن جزءًا من أمعائها كانت يموت. توفيت في النهاية من نوبة قلبية، في تشريح الجثة، وجدوا نفس علامات الالتهاب في بطانة الأوعية الدموية في رئتيها وقلبها وكليتيها والأمعاء الدقيقة والكبد.

وفي المريض الثالث، رجل يبلغ من العمر 69 عامًا مصابًا بارتفاع ضغط الدم واضطر إلى وضعه على جهاز التنفس الصناعي حيث يضعف الفيروس التاجي رئتيه ، وجدوا مرة أخرى أن التهاب الأوعية الدموية يتسبب في موت الخلايا في الأمعاء الدقيقة .

وخلص الباحثون إلى أن الفيروس كان يصيب بشكل مباشر هذه البطانة ، التي تسمى البطانة للأوعية الدموية، حيث يدخل الفيروس التاجي خلايا الرئة من خلال مستقبل - مثل رصيف خلوي - يعرف باسم ACE2.

هذه المستقبلات شائعة جدًا في الرئتين، ولدى الفيروس وصول مباشر إلى حد ما إلى هذه المستقبلات لأنه ينتقل بشكل أساسي من خلال الجسيمات المستنشقة.

وهذا يجعل الأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم عرضة للعدوى ، وهو ما قد يفسر آثار كامل الجسم التي تظهر على مرضى فيروسات التاجية الذين يعانون من كل شيء من "أصابع الأبرار" إلى حالة الالتهاب متعدد الأنظمة ، متلازمة كاواساكي ، التي تظهر في الأطفال المصابين بفيروس التاجية.