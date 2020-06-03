محافظ كفرالشيخ يتابع استكمال وتطوير المرافق المقدمة للمواطنين

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، تحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين بالمحافظة، مؤكدًا على حصر جميع مشكلات المرافق " مياه، صرف صحى، كهرباء، الرى " والعمل على حلها، وتذليل كافة العقبات بكافة مراكز ومدن المحافظة، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير طبقاً للمواصفات الفنية والجدول الزمنى المحدد، وذلك لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندس محمد مفتاح، رئيس شركة المياه والصرف الصحى، والمهندس حمدى زيتون، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد الوكيل، مدير عام الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس أشرف المحمدى، وكيل وزارة الرى، ومحمد رأفت، مدير المكتب الفنى، ومحمد مبارك، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة.

من ناحية أخرى، شهدت مدن محافظة كفر الشيخ أعمال تمهيد ورصف الطرق، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ضمن تنفيذ مخططات المحافظة لإعادة تأهيل ورصف الشوارع، لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المحافظة، ولتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.

فأشرف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على أعمال رصف الطريق الرئيسى بعزبة النخلة التابعة لقرية الكفر الشرقى، وأشرفت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على أعمال الرصف بمدخل شالما البلد وأمام الوحدة الصحية بطول حوالى 190 متر، بالإضافة إلى متابعة أعمال رش مادة mso بطريق كفر تيدا ابوسيداحمد بطول 150م تمهيداً لرصفه، وأشرف المهندس محمد رجب إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على استكمال أعمال الرصف بمنطقة الفنار.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، موجهاً برفع جميع مخلفات الطريق، لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مشروعات الرصف الجارى تنفيذها بنطاق مراكزهم لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.

يأتى ذلك ضمن أعمال خطة الرصف التى يتم تنفيذها تباعًا، وبالتوازى فى عدد من المراكز والقرى بالمحافظة، طبقاً للإمكانيات المتاحة، واعتمادات الخطة الاستثمارية لتحسين شبكة الطرق، وخاصة الطرق الترابية لرفع المعاناة عن المواطنين.